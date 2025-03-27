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Куда поехать в апреле: неожиданные открытие для бюджетных туристов

1:59
Туризм

Если вы планируете весенний отдых по России и не хотите переплачивать — апрель как раз то самое время. В этом месяце жильё в туристических городах ещё стоит сравнительно недорого, а погода уже радует теплом.

Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Kamstyler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Калининград

Согласно свежим данным, самые доступные направления по аренде жилья в апреле 2025 года — Пятигорск (3 413 ₽ за сутки), Калининград (3 619 ₽) и Санкт-Петербург (4 127 ₽).

В среднем, туристы в России платят по 4 150 рублей в сутки, что на 9% дороже, чем в апреле прошлого года. Обычно бронируют на четыре ночи — то есть весь отдых обходится примерно в 16,6 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

Важно помнить, что цены в апреле на 25% ниже, чем на майские праздники, поэтому это отличный шанс отдохнуть без толп туристов и сэкономить.

Особым спросом пользуются курорты Кавказских Минеральных Вод — тут цены приятные, а климат в апреле уже почти курортный. Особенно популярен Кировск, где на горнолыжных трассах уже мало туристов, а погода остаётся отличной.

Топ популярных направлений по числу бронирований: Санкт-Петербург, Москва, Калининград, а также Казань, Нижний Новгород, Сочи, Пятигорск, Кисловодск, Зеленоградск и Кировск.

Что по ценам в других городах?

В Кисловодске — около 4 164 ₽ в сутки, в Сочи — 4 245 ₽. А вот в Зеленоградске аренда подскочила на 25% и теперь составляет 4 706 ₽ в день. Также заметный рост в Калининграде и Кировске — на 15%.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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