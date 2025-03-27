Восемь невероятных причин, почему Гонконг — это ваш следующий пункт назначения

Гонконг — это не только деловой мегаполис, но и один из самых стильных и гостеприимных городов Азии. Здесь отели — не просто место для сна, а целое впечатление: с изысканной кухней, панорамными бассейнами, безупречным сервисом и вниманием к каждой детали.
Four Seasons Hotel Hong Kong — роскошный отель с видами на гавань, ресторанами Caprice и L'Envol (оба отмечены звёздами Мишлен), четырьмя бассейнами и продуманным спа.
Island Shangri-La предлагает гармонию природы и города: между холмами и гаванью, с семейными номерами и ресторанами Lobster и Petrus, где кухня — настоящее искусство.
Lanson Place Causeway Bay после полной реконструкции радует обновлёнными номерами, уютным рестораном и эксклюзивными партнёрскими впечатлениями.
Mandarin Oriental — отель с историей, первый в городе, где девять ресторанов и традиционная китайская баня превращают отдых в настоящую церемонию.
The Ritz-Carlton, Hong Kong — отель на высоте: 102-118 этажи, пейзажный бассейн и рестораны Tin Lung Heen, Tosca di Angelo и бар Ozone — один из самых высоких в мире.
Rosewood Hong Kong — отель на первой линии набережной Коулун с интерьерами от Тони Чи, 413 стильными номерами и Мишлен-ресторанами.
St. Regis Hong Kong сочетает дух Нью-Йорка и азиатскую элегантность. Интерьеры от Андре Фу, ресторан L'Envol с двумя звёздами Мишлен.
Regis Hong Kong в районе Ван Чай — идеальный выбор для тех, кто совмещает работу и отдых. Спа, бассейн, фитнес — всё под рукой.
The Upper House — оазис над городом, спроектированный Андре Фу. Просторные номера, панорамные окна, органические угощения и ресторан Salisterra с средиземноморским меню.
Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.