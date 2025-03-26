Здесь можно прикоснуться к истории Земли — и совершенно бесплатно

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На побережье Нормандии, между Виллер-сюр-Мер и Ульгатом, скрывается уникальное природное образование — Скалы Черных Коров. Это место, известное лишь немногим путешественникам, поражает своей первозданной красотой и богатой геологической историей.

Фото: commons.wikimedia.org by Patrice78500, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скалы черных коров

Место, где оживает прошлое

Свое название скалы получили благодаря темным каменным глыбам, которые во время отлива напоминают силуэты коров, разбросанных по пляжу. Их история уходит на 160 миллионов лет назад, превращая этот участок побережья в настоящую энциклопедию природы.

Морская эрозия постепенно обнажает редкие окаменелости: аммонитов, белемнитов, морских ежей, а иногда даже фрагменты морских динозавров. Каждая буря может открыть новые находки, делая это место особенно притягательным для любителей палеонтологии.

Контраст черной глины, серого мергеля и светлых известняковых пластов создает захватывающий ландшафт, напоминающий кадры с другой планеты. В разное время суток солнце играет с тенями, придавая скалам еще более мистический вид.

Как подготовиться к поездке

Посещение этого уголка требует соблюдения нескольких правил:

Учитывать расписание приливов и отливов , чтобы не оказаться отрезанным от суши.

, чтобы не оказаться отрезанным от суши. Выбирать удобную нескользкую обувь из-за глинистого грунта.

из-за глинистого грунта. Взять фотоаппарат , чтобы запечатлеть уникальные пейзажи.

, чтобы запечатлеть уникальные пейзажи. При желании можно захватить лопату и сумку для поиска окаменелостей, но стоит помнить о местных правилах.

Ранним утром, в легком тумане, скалы кажутся еще более загадочными. Тишину нарушает лишь шум волн и крики чаек. Глинистая почва под ногами создает ощущение, будто каждый шаг переносит в другое измерение.

Когда лучше всего посещать Скалы Черных Коров

Наиболее удачный период для поездки — с апреля по октябрь. В сентябре здесь особенно комфортно: туристов уже меньше, но погода остается мягкой.

Рекомендуется выделить на посещение не менее нескольких часов. После прогулки можно заглянуть в соседние деревни Виллер-сюр-Мер и Ульгат, а также посетить палеонтологический музей Paleospace, который поможет глубже понять геологическое богатство региона.

Вход на территорию свободный, что делает это место идеальным для семейных прогулок и бюджетных путешествий. В эпоху массового туризма такие уголки природы становятся настоящей ценностью, позволяя насладиться спокойствием и почувствовать себя первооткрывателем.

Уточнения

Норма́ндия (фр. Normandie, норманд. Normaundia) — регион и историческая область на северо-западе Франции.

