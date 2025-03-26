Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психическое здоровье начинается с тарелки: какие продукты помогают справиться с тревожностью
Вымерший, но не забытый: как маленькая мышь поможет воскресить хищника прошлого
Занавес для вина: почему продавцы алкоголя пакуют чемоданы до 1 апреля
Электромобиль или гибрид? Что скрывает под капотом новый Kombi
Мисс Шотландию лишили титула победительницы конкурса красоты
Что выдаёт возраст женщины после 40 лет? Руки не будут похожи на крылья летучей мыши после этого упражнения
ТОП-5 редких спортивных автомобилей СССР
Компост вызывает болезни растений — и вот почему
Похудеть за неделю без голодания: банановая диета на вырост

Здесь можно прикоснуться к истории Земли — и совершенно бесплатно

2:46
Туризм

На побережье Нормандии, между Виллер-сюр-Мер и Ульгатом, скрывается уникальное природное образование — Скалы Черных Коров. Это место, известное лишь немногим путешественникам, поражает своей первозданной красотой и богатой геологической историей.

Скалы черных коров
Фото: commons.wikimedia.org by Patrice78500, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скалы черных коров

Место, где оживает прошлое

Свое название скалы получили благодаря темным каменным глыбам, которые во время отлива напоминают силуэты коров, разбросанных по пляжу. Их история уходит на 160 миллионов лет назад, превращая этот участок побережья в настоящую энциклопедию природы.

Морская эрозия постепенно обнажает редкие окаменелости: аммонитов, белемнитов, морских ежей, а иногда даже фрагменты морских динозавров. Каждая буря может открыть новые находки, делая это место особенно притягательным для любителей палеонтологии.

Контраст черной глины, серого мергеля и светлых известняковых пластов создает захватывающий ландшафт, напоминающий кадры с другой планеты. В разное время суток солнце играет с тенями, придавая скалам еще более мистический вид.

Как подготовиться к поездке

Посещение этого уголка требует соблюдения нескольких правил:

  • Учитывать расписание приливов и отливов, чтобы не оказаться отрезанным от суши.
  • Выбирать удобную нескользкую обувь из-за глинистого грунта.
  • Взять фотоаппарат, чтобы запечатлеть уникальные пейзажи.
  • При желании можно захватить лопату и сумку для поиска окаменелостей, но стоит помнить о местных правилах.

Ранним утром, в легком тумане, скалы кажутся еще более загадочными. Тишину нарушает лишь шум волн и крики чаек. Глинистая почва под ногами создает ощущение, будто каждый шаг переносит в другое измерение.

Когда лучше всего посещать Скалы Черных Коров

Наиболее удачный период для поездки — с апреля по октябрь. В сентябре здесь особенно комфортно: туристов уже меньше, но погода остается мягкой.

Рекомендуется выделить на посещение не менее нескольких часов. После прогулки можно заглянуть в соседние деревни Виллер-сюр-Мер и Ульгат, а также посетить палеонтологический музей Paleospace, который поможет глубже понять геологическое богатство региона.

Вход на территорию свободный, что делает это место идеальным для семейных прогулок и бюджетных путешествий. В эпоху массового туризма такие уголки природы становятся настоящей ценностью, позволяя насладиться спокойствием и почувствовать себя первооткрывателем.

Уточнения

Норма́ндия (фр. Normandie, норманд. Normaundia) — регион и историческая область на северо-западе Франции. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами
Красота и стиль
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами Аудио 
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Еда и рецепты
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Психическое здоровье начинается с тарелки: какие продукты помогают справиться с тревожностью
Вымерший, но не забытый: как маленькая мышь поможет воскресить хищника прошлого
Занавес для вина: почему продавцы алкоголя пакуют чемоданы до 1 апреля
Электромобиль или гибрид? Что скрывает под капотом новый Kombi
Мисс Шотландию лишили титула победительницы конкурса красоты
Что выдаёт возраст женщины после 40 лет? Руки не будут похожи на крылья летучей мыши после этого упражнения
ТОП-5 редких спортивных автомобилей СССР
Компост вызывает болезни растений — и вот почему
Похудеть за неделю без голодания: банановая диета на вырост
ЭКО после 40: как генетическое тестирование помогает избежать неудач
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.