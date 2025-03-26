Лучший пляж для отдыха с детьми на Иосе — Манганари с видом на Санторини

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете тёплое море, золотой песок и по-настоящему расслабляющую атмосферу, пляж Манганари на острове Иос — то самое место. Этот уголок Киклад славится своей чистейшей водой и спокойной лагуной, в которой безопасно купаться даже самым маленьким. Не зря пляж регулярно удостаивается наград "Голубой флаг" — знак экологической чистоты и высокого качества.

Фото: commons.wikimedia by Davide Taviani (Helios), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Манганари, Греция

Манганари — это сразу четыре соединённых пляжа, образующих живописную бухту с лазурной водой. Здесь можно арендовать шезлонги, воспользоваться душем, кабинами для переодевания, взять в аренду морской транспорт. По соседству — уютные таверны с греческой кухней, маленькие магазины, сувениры и даже белоснежная церковь.

Этот пляж прославился после съёмок фильма "Голубая бездна" Люка Бессона — кадры с Манганари покорили зрителей, и интерес к месту взлетел. Сегодня сюда приезжают те, кто хочет отдохнуть без шума и суеты, среди природы и моря.

До Манганари легко добраться: он находится всего в 20 км от столицы острова, и сюда ходят автобусы, такси и даже лодки из порта. По пути вы увидите пасущихся коз и коров — типичная греческая идиллия.

Иос, на котором находится пляж, был включён в список 20 самых красивых островов Греции. Он сочетает богатую историю, уединённые бухты и невероятные виды. Неудивительно, что Иос занимает 7-е место среди самых популярных островов для международных туристов.

Уточнения

Люк Поль Морис Бессон (фр. Luc Paul Maurice Besson; род. 18 марта 1959[…], XV округ Парижа) — французский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и писатель.



Кикла́ды Кикладские острова (греч. Κυκλάδες, Кикладес — «лежащие кругом») — архипелаг в южной части Эгейского моря.

