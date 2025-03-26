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Загадки древних святынь Болгарии: древние астрономические обсерватории или порталы в другие миры

4:12
Туризм

С приходом весны оживают загадочные святилища Болгарии. Эти древние мегалитические комплексы, происхождение и назначение которых до сих пор остаются неразгаданными, привлекают не только туристов, но и эзотериков, верящих в их особую силу.

мегалиты
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мегалиты

Некоторые исследователи утверждают, что святилища являлись древними обсерваториями, отслеживавшими движение небесных тел, а мистики приписывают им способность исцелять, очищать карму и связывать с другими мирами.

Бегликташ: энергетический центр Приморско

Одним из самых известных мест является святилище Бегликташ возле Приморско. Здесь, по словам эзотериков, особенно сильная энергетика ощущается в дни весеннего равноденствия (20-23 марта) и летнего солнцестояния (21-24 июня).

"Кто приходит сюда с чистым сердцем и добрыми намерениями, тот получает помощь от Вселенной", — утверждает исследовательница Гета Гетова.

Считается, что первые лучи весны несут важную информацию из космоса и заземляются именно в таких местах, создавая уникальные вибрации.

Некоторые приезжают сюда, чтобы очистить карму и синхронизироваться с высшими силами. В эти дни у святилища собираются группы людей для коллективных медитаций, а многие привозят с собой духовных наставников.

Загадки каменных глыб

Гигантские каменные блоки, сложенные в странные композиции, выглядят по-настоящему внушительно. Как люди тысячи лет назад смогли переместить глыбы весом до 200 тонн — остаётся тайной. Среди интересных объектов комплекса:

  • Каменный трон — место, где, по легенде, сидел правитель или верховный жрец.
  • Ритуальный алтарь с ваннами, соединёнными канавками.
  • Лабиринт для обрядов и обелиск-менгир.
  • Древние солнечные часы, работающие по принципу тени, падающей на шесть меньших камней.

Теории о святилище

Существует множество гипотез о назначении этих мест.

"Бегликташ — это портал, соединяющий современный мир с исчезнувшей цивилизацией Атлантиды", — считает ясновидящая Мариана Николова.

Другие исследователи уверены, что мегалитические комплексы использовались исполинами и гигантами, населявшими эти земли задолго до фракийцев.

Официальные данные относят создание святилища к XIV веку до нашей эры, но геофизик Иван Димов убеждён, что его возраст превышает 3-4 тысячи лет и совпадает с эпохой Троянской войны.

Мишкова нива: болгарский Стоунхендж

Ещё одно мощное энергетическое место — Мишкова нива возле Малко-Тырново. Это фракийское святилище входит в крупный археологический комплекс, включающий купольные гробницы, римскую виллу и древние рудники.

"Эти камни хранят невероятные знания. Здесь можно получить информацию из других миров", — утверждает прорицательница Бояна Голубева.

Она считает, что под святилищем скрыты древние подземелья, где проводились генетические эксперименты. Некоторые мифы даже связывают это место с происхождением существ вроде грифонов и кентавров.

Каменные храмы и астрономические загадки

В Болгарии есть множество скальных святилищ, связанных с астрономическими событиями. Например, Ханкрумский монастырь устроен так, что лучи весеннего равноденствия освещают его мистический алтарь.

А в Лилячском святилище солнечные лучи проецируют странные изображения, словно древний киноаппарат. В определённые дни здесь можно пройти через каменный проём, чтобы избавиться от болезней.

Эти загадочные святыни — не просто руины, а древние хранилища энергии, тайн и забытого знания, которые до сих пор привлекают исследователей и мистиков со всего мира.

Уточнения

Мегали́ты (от греч. μέγας - большой, λίθος - камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV-III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.  Столица — София. Государственный язык — болгарский. Денежная единица — болгарский лев.

Приморско — город на юго-востоке Болгарии, административный центр общины Приморско. Расположен в Бургасской области, на небольшом полуострове на берегу Чёрного моря, у подножия гор Странджа, является самым северным местом в Болгарии, где выращивают цитрусовые.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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