Тайны старинных замков Венгрии: 5 замков, которые стоит посетить

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите отправиться в прошлое и ощутить дух истории? Посещение старинных замков и городов перенесёт вас в атмосферу прошлых веков. Великолепные архитектурные памятники, окружённые ухоженными парками, станут идеальным местом для прогулки всей семьёй. Вот несколько замков, которые стоит посетить!

Фото: commons.wikimedia.org by David Castor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замок Эребру в Швеции

Замок Бори

Город Бори в Секешфехерваре — одно из самых популярных туристических мест. Здесь посетителей ждёт уникальная атмосфера, наполненная тайнами и любовью. Внутренние залы и комнаты словно застыли во времени, приглашая прикоснуться к истории.

Замок Дежи Фештетич

Настоящий шедевр неоклассицизма, возведённый в XIX веке по проекту архитектора Михая Поллака. Замок пережил непростые времена, а после 1945 года его постигла судьба многих исторических памятников — разрушение. В 2018–2021 годах началось его восстановление, стоимость которого составила более 3 миллиардов форинтов.

Замок Тата

Построенный во второй половине XIV века по приказу короля Сигизмунда Люксембургского, этот замок расположился на живописном берегу озера.

Сегодня он — одно из самых романтичных мест для прогулок, свадеб и фотосессий, а также популярная локация для съёмок голливудских фильмов.

Кёсегский замок Юрисичей

Основанный в XIII веке, замок известен прежде всего героической обороной в 1532 году, когда небольшая армия под командованием Миклоша Юрисича противостояла мощному турецкому войску султана Сулеймана. Несмотря на численное превосходство противника, осаждённые держались 25 дней.

В результате стороны достигли компромисса: венгры позволили установить восьмибашенный турецкий флаг, что султан счёл символом своей победы.

Замок Сечени

Этот замок — символ знаний и истории. Здесь жили выдающиеся личности, оставившие значительный след в развитии Венгрии.

Среди них Одон Сечени, который основал венгерскую пожарную охрану и был османским пашой. Кроме того, всего в 15 минутах езды отсюда находится ещё одно великолепное место — замок Эстерхази.

Уточнения

Ве́нгрия (Magyarország). — континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.

