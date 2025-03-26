Необычные уголки Венгрии: куда отправиться в путешествие

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ищете идеи для насыщенных выходных? Вот несколько необычных мест, которые подарят незабываемые впечатления!

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дерево

Замок Батори: погружение в историю

Этот исторический замок в Ньербаторе тесно связан с легендарной семьей Батори. В нем расположена уникальная экспозиция восковых фигур, где представлены 45 персонажей в натуральную величину.

Среди них — известные исторические личности и представители рода Батори. Атмосфера эпохи Возрождения передается с невероятной точностью, а экскурсия по замку увлечёт вас с подвала до чердака.

Гигантское красное дерево в Чиффитаньяе

Великолепное красное дерево, возраст которого более 160 лет, является природной достопримечательностью. Оно возвышается на 28 метров, а его ствол в обхвате достигает 5,85 метра.

Легендарное дерево пережило удар молнии, но благодаря заботе местных жителей продолжает расти.

Чудо-раввин из Надькалло

Один из важнейших памятников венгерского хасидизма — место упокоения раввина Исаака Тауба. Он родился в 1751 году и с юных лет проявил незаурядные способности, обучаясь в Моравии и Польше.

Легенды гласят, что он сочинил знаменитую песню "О моём члене…", которая стала символом хасидского движения.

Особняк Каллай в Каллосемьене

Этот исторический особняк, окружённый живописным парком, хранит богатое наследие семьи Каллай. В нём расположены музейная экспозиция, коллекция старинных автомобилей и уютное кафе, где можно выпить кофе из фарфора Herend.

Одной из главных жемчужин музея является ретроавтомобиль Ford 1931 года, когда-то принадлежавший премьер-министру Венгрии.

Если вы любите историю, природу и загадки прошлого, эти места обязательно стоит добавить в ваш список путешествий

Уточнения

Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), — континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.



Хасиди́зм (ивр. חֲסִידוּת‎, хасиду́т, в ашкеназском произношении хаси́дус - "праведность", "учение благочестия", от слова חסיד‎ хасид - "благочестивый") — религиозное течение в иудаизме, которое в первой половине XVIII века за очень короткое время охватило еврейское население Речи Посполитой и прилегающих территорий.

