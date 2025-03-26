Эти 5 достопримечательностей Европы сильно переоценили

Путешествуя по Европе, люди зачастую бывают разочарованы после посещения этих достопримечательностей. Сервис Radical Storage составил рейтинг самых переоценённых локаций в ЕС.
На первом месте — усадьба Alton Towers в Великобритании. Туристы назвали цены на билеты слишком высокими, а состояние зданий и уровень обслуживания низким.
На второй строчке — купальни Будапешта. Путешественники не в восторге от того, что там слишком тесно, так как людей много. Так купальни, по их мнению, теряют весь свой смысл.
Третье место у аквапарка Siam Park на Тенерифе. Состояние горок, инфраструктура и количество посетителей, по мнению туристов, оставляют желать лучшего.
Четвертое место досталось фуд-корту Time Out Market в Лиссабоне.
На пятой строчке оказался известнейший фонтан Треви в Риме.
Лиссабо́н (порт. Lisboa, МФА: [liʒˈboɐ] ) — столица, крупнейший город и главный порт Португалии с населением 544 851 человек (2021).
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