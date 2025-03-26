Эти 5 достопримечательностей Европы сильно переоценили

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествуя по Европе, люди зачастую бывают разочарованы после посещения этих достопримечательностей. Сервис Radical Storage составил рейтинг самых переоценённых локаций в ЕС.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

На первом месте — усадьба Alton Towers в Великобритании. Туристы назвали цены на билеты слишком высокими, а состояние зданий и уровень обслуживания низким.

На второй строчке — купальни Будапешта. Путешественники не в восторге от того, что там слишком тесно, так как людей много. Так купальни, по их мнению, теряют весь свой смысл.

Третье место у аквапарка Siam Park на Тенерифе. Состояние горок, инфраструктура и количество посетителей, по мнению туристов, оставляют желать лучшего.

Четвертое место досталось фуд-корту Time Out Market в Лиссабоне.

На пятой строчке оказался известнейший фонтан Треви в Риме.

Уточнения

Лиссабо́н (порт. Lisboa, МФА: [liʒˈboɐ] ) — столица, крупнейший город и главный порт Португалии с населением 544 851 человек (2021).

