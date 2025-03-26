Ваш отдых под угрозой? Ошибки, из-за которых туристы становятся жертвами

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие всегда связано с рисками. Хотя серьезные происшествия случаются редко, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой преступников. О чем стоит помнить, чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопасным?

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Номер в отеле

Задергивайте шторы

"Если из вашего номера видны окна других гостиничных номеров или отелей, обязательно закрывайте шторы. В противном случае посторонние смогут наблюдать за вашими передвижениями, а это значительно упрощает задачу злоумышленникам", — советует телохранитель Аарон Бонд.

Не делитесь планами в публичных местах

Рассказывая о своих планах на день в холле отеля или в ресторане, вы невольно даете преступникам ценную информацию.

Они могут понять, когда вас не будет в номере, и воспользоваться этим моментом. Лучше обсуждать такие вещи в более приватной обстановке.

Выбирайте номер с умом

Специалисты по безопасности рекомендуют избегать размещения на первых двух этажах, так как именно они чаще всего становятся мишенью воров.

Лучший вариант — комнаты на третьем-пятом этажах: они достаточно высоко, чтобы затруднить доступ злоумышленникам, но при этом удобны для эвакуации в случае ЧП.

"Если есть возможность, выбирайте номера между третьим и пятым этажами. Это не только безопаснее, но и позволит быстрее выбраться в случае экстренной ситуации", — отмечает Бонд.

Проверяйте номер на скрытые камеры

Миниатюрные камеры могут быть спрятаны в неожиданных местах: в вентиляционных решетках, розетках, светильниках.

Один из простых способов обнаружить их — использовать камеру смартфона. В темноте она способна уловить отражение объектива, если навести её на подозрительное место.

Почему не стоит есть и пить в самолете

Работа бортпроводников сложнее, чем кажется: они не только обслуживают пассажиров, но и обеспечивают их безопасность. И среди их профессиональных секретов есть один неожиданный: они стараются избегать еды и напитков во время полета. Почему?

Возможно, стоит последовать их примеру.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Историческое название недорогой гостиницы в России — постоялый двор.

