Ваш отдых под угрозой? Ошибки, из-за которых туристы становятся жертвами

Путешествие всегда связано с рисками. Хотя серьезные происшествия случаются редко, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой преступников. О чем стоит помнить, чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопасным?
"Если из вашего номера видны окна других гостиничных номеров или отелей, обязательно закрывайте шторы. В противном случае посторонние смогут наблюдать за вашими передвижениями, а это значительно упрощает задачу злоумышленникам", — советует телохранитель Аарон Бонд.
Рассказывая о своих планах на день в холле отеля или в ресторане, вы невольно даете преступникам ценную информацию.
Они могут понять, когда вас не будет в номере, и воспользоваться этим моментом. Лучше обсуждать такие вещи в более приватной обстановке.
Специалисты по безопасности рекомендуют избегать размещения на первых двух этажах, так как именно они чаще всего становятся мишенью воров.
Лучший вариант — комнаты на третьем-пятом этажах: они достаточно высоко, чтобы затруднить доступ злоумышленникам, но при этом удобны для эвакуации в случае ЧП.
"Если есть возможность, выбирайте номера между третьим и пятым этажами. Это не только безопаснее, но и позволит быстрее выбраться в случае экстренной ситуации", — отмечает Бонд.
Миниатюрные камеры могут быть спрятаны в неожиданных местах: в вентиляционных решетках, розетках, светильниках.
Один из простых способов обнаружить их — использовать камеру смартфона. В темноте она способна уловить отражение объектива, если навести её на подозрительное место.
Работа бортпроводников сложнее, чем кажется: они не только обслуживают пассажиров, но и обеспечивают их безопасность. И среди их профессиональных секретов есть один неожиданный: они стараются избегать еды и напитков во время полета. Почему?
Возможно, стоит последовать их примеру.
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