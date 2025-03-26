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Загрязнение или опасность: где в Италии этим летом нельзя будет плавать

1:40
Туризм

Купальный сезон стартует 1 мая и завершится 31 октября. Власти региона разрешили открытие пляжей и курортных заведений, но мэры обязаны накладывать запреты на купание в зонах, где вода загрязнена или береговая линия небезопасна. Это касается портов, устьев рек и других потенциально опасных мест.

Белые пляжи, Борнео, Малайзия
Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Где купание будет запрещено?

Запреты затронут множество популярных мест. В Палермо купание ограничат в Монделло (участок у "подковы") и Баркарелло (250 м). Также запрет будет действовать на побережье от пирса Сант-Эразмо до Лидо Олимп.

В Ficarazzi закрыта зона солярия, в Bagheria — пляжи Sarelllo и Prime Rocche. В Altavilla Milicia запрет коснётся побережья Брука и Сан-Микеле.

В Санта-Флавии купание ограничат на отдельных участках Сант-Элия и Фондачелло, а в Трабии — на больших территориях вблизи автомагистрали.

Кроме того, по данным департамента здравоохранения, запрет введут на пляже Сиамарита в Траппето, в Каппи (1 км береговой линии на Виа Кеннеди), на Плайя в Багерии и в Чефалу (бухта семи монахов).

Мониторинг воды и изменения в сезоне

Департамент здравоохранения будет постоянно отслеживать качество воды, и при улучшении ситуации запреты могут снять. В целом, наименьшее число ограничений наблюдается в Трапани и Агридженто, а также в Мессине, где запреты касаются в основном портов и устьев рек.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра, пляжная зона или прибрежная зона, специально предназначенная для купания.

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia) — область в Италии. Остров также известен как часть "Великой Греции". Население острова в I тыс. н. э. превышало 2 млн человек, что делало Сицилию самым густонаселённым регионом планеты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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