Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой

Хотите открыть для себя по-настоящему уникальное место, где природа создала собственное произведение искусства? Представьте себе пейзаж, напоминающий сказку: белоснежный соляной холм, на фоне которого струятся целебные термальные воды. Добро пожаловать в курорт Saliris в венгерском Эгерсалоке!
Курорт Saliris — это не просто спа-центр, а настоящий природный феномен. Его название объединяет два слова — "соль" и "радуга", намекая на удивительный соляной холм, сформированный благодаря насыщенным минералами термальным водам. Это место идеально подходит тем, кто ищет не только расслабление, но и пользу для здоровья.
Здесь вас ждут:
Многие сравнивают Эгерсалок с турецким Памуккале, но этот курорт уникален по своему составу воды и атмосфере.
Термальные источники поднимаются с глубины, выходя на поверхность при температуре 65-68°C, создавая естественные минеральные отложения.
Помимо купания в целебных водах, гости могут насладиться:
Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. Также существует определение, в соответствии с которым источник называется горячим, если имеет температуру выше среднегодовой температуры данной местности.
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