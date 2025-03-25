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Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой

Туризм

Хотите открыть для себя по-настоящему уникальное место, где природа создала собственное произведение искусства? Представьте себе пейзаж, напоминающий сказку: белоснежный соляной холм, на фоне которого струятся целебные термальные воды. Добро пожаловать в курорт Saliris в венгерском Эгерсалоке!

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Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горячий источник

Волшебное место для отдыха и оздоровления

Курорт Saliris — это не просто спа-центр, а настоящий природный феномен. Его название объединяет два слова — "соль" и "радуга", намекая на удивительный соляной холм, сформированный благодаря насыщенным минералами термальным водам. Это место идеально подходит тем, кто ищет не только расслабление, но и пользу для здоровья.

Что делает этот курорт особенным?

Здесь вас ждут:

  • 17 термальных бассейнов (крытых и открытых) с целебной водой, богатой кальцием, магнием и серой;
  • Массажные зоны и водопады для полного релакса;
  • Оздоровительные процедуры: грязевые обертывания, флоат-терапия, солевые ингаляции;
  • Один из крупнейших в Венгрии комплексов саун, включая финскую сауну, биосауны и паровые бани.

Сравнение с Памуккале

Многие сравнивают Эгерсалок с турецким Памуккале, но этот курорт уникален по своему составу воды и атмосфере.

Термальные источники поднимаются с глубины, выходя на поверхность при температуре 65-68°C, создавая естественные минеральные отложения.

Больше, чем просто спа

Помимо купания в целебных водах, гости могут насладиться:

  • Прогулками по живописным окрестностям между горами Матра и Бюкк;
  • Экскурсиями в исторический город Эгер (всего 10 км от курорта);
  • Спортивными занятиями в современном фитнес-центре;
  • Развлечениями для детей: детскими бассейнами, игровыми комнатами и открытыми площадками.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. Также существует определение, в соответствии с которым источник называется горячим, если имеет температуру выше среднегодовой температуры данной местности.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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