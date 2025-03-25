Билеты заграницу раскупают как горячие пирожки: стоит ли вестись на падение курса доллара при бронировании?

Эксперт по туризму и профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал MoneyTimes. Ru, нужно ли бронировать летние туры заграницу заранее пока "доллар падает".
Для тех, кто планирует лететь в Европу, сейчас действительно может быть выгоднее бронировать билеты.
"Если билеты в Европу номинированы в долларах, то в рублях они будут более выгодными", — уточнил он.
Если человек уже задумал поездку, можно бронировать билеты на любое направление. Не забудьте учесть визовые ограничения и состояние здоровья.
"Есть возможность страхования от невыезда по любой причине, что позволяет минимизировать риски", — напомнил Бандурин.
Он добавил, что хоть раннее бронирование билетов и выгодное, стоит сначала убедиться в наличии актуальных цен на проживание. Некоторые отели и санатории еще не утвердили летние прейскуранты.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
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