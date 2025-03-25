Билеты заграницу раскупают как горячие пирожки: стоит ли вестись на падение курса доллара при бронировании?

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по туризму и профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал MoneyTimes. Ru, нужно ли бронировать летние туры заграницу заранее пока "доллар падает".

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондон

Для тех, кто планирует лететь в Европу, сейчас действительно может быть выгоднее бронировать билеты.

"Если билеты в Европу номинированы в долларах, то в рублях они будут более выгодными", — уточнил он.

Если человек уже задумал поездку, можно бронировать билеты на любое направление. Не забудьте учесть визовые ограничения и состояние здоровья.

"Есть возможность страхования от невыезда по любой причине, что позволяет минимизировать риски", — напомнил Бандурин.

Он добавил, что хоть раннее бронирование билетов и выгодное, стоит сначала убедиться в наличии актуальных цен на проживание. Некоторые отели и санатории еще не утвердили летние прейскуранты.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

