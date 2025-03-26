Топ-5 туристических ловушек в Европе, о которых вы не знали

Планируя поездку по Европе, мы часто ориентируемся на самые известные достопримечательности. Но иногда ожидания не совпадают с реальностью — слишком многолюдно, дорого и некомфортно. Исследование на основе почти 95 000 отзывов туристов показало: даже самые популярные места могут разочаровать.
Вот топ-5 таких "ловушек для туристов" в Европе:
Alton Towers, Великобритания
Крупнейший парк аттракционов в стране, но радость от каруселей часто портит сервис. Посетители жалуются на высокие цены и плохую организацию, особенно в пиковый сезон.
Купальня Сеченьи, Будапешт
Знаменитый термальный комплекс и одна из визитных карточек венгерской столицы. Но из-за переполненности и проблем с доступом впечатления остаются смазанными.
Сиам Парк, Тенерифе, Испания
Один из крупнейших аквапарков Европы. Однако множество жалоб связано с отношением персонала, отсутствием доступности для людей с ограниченными возможностями и неудобствами для гостей с избыточным весом.
Time Out Market, Лиссабон
Этот базар стал культовым местом в столице Португалии. Но в реальности — это шумное и переполненное пространство, где сложно найти место и насладиться кухней.
Фонтан Треви, Рим
Один из самых узнаваемых символов Италии, который всегда окружён толпами. В 2024 году часть фонтана закрыта на реставрацию, что тоже не радует туристов.
Siam Park — аквапарк на острове Тенерифе (в южной его части), Канарские острова, Испания.
Купальня Сеченьи (венг. Széchenyi fürdő) — самый большой банный комплекс Будапешта и Европы.
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