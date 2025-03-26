Топ-5 туристических ловушек в Европе, о которых вы не знали

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя поездку по Европе, мы часто ориентируемся на самые известные достопримечательности. Но иногда ожидания не совпадают с реальностью — слишком многолюдно, дорого и некомфортно. Исследование на основе почти 95 000 отзывов туристов показало: даже самые популярные места могут разочаровать.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson Фонтан Треви сделает всем ручкой

Вот топ-5 таких "ловушек для туристов" в Европе:

Alton Towers, Великобритания

Крупнейший парк аттракционов в стране, но радость от каруселей часто портит сервис. Посетители жалуются на высокие цены и плохую организацию, особенно в пиковый сезон.

Купальня Сеченьи, Будапешт

Знаменитый термальный комплекс и одна из визитных карточек венгерской столицы. Но из-за переполненности и проблем с доступом впечатления остаются смазанными.

Сиам Парк, Тенерифе, Испания

Один из крупнейших аквапарков Европы. Однако множество жалоб связано с отношением персонала, отсутствием доступности для людей с ограниченными возможностями и неудобствами для гостей с избыточным весом.

Time Out Market, Лиссабон

Этот базар стал культовым местом в столице Португалии. Но в реальности — это шумное и переполненное пространство, где сложно найти место и насладиться кухней.

Фонтан Треви, Рим

Один из самых узнаваемых символов Италии, который всегда окружён толпами. В 2024 году часть фонтана закрыта на реставрацию, что тоже не радует туристов.

Уточнения

Siam Park — аквапарк на острове Тенерифе (в южной его части), Канарские острова, Испания.



Купальня Сеченьи (венг. Széchenyi fürdő) — самый большой банный комплекс Будапешта и Европы.

