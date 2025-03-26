Деревня в горах, где живут мастера: чем удивляет Милия Мецово

4:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Милия Мецово - небольшая влахская деревня, уютно расположившаяся на высоте 1200 метров в горах Пиндос. Ее часто упоминают в новостях из-за суровых зим и короткого лета, но настоящая история этого места кроется в его мощеных улочках, каменных домах, древних церквях и, конечно, в людях, которые бережно хранят традиции.

Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь в лесу

Деревня, где живут истории

Когда заходишь в местное кафе, ощущаешь не только тепло горящего очага, но и атмосферу прошлого, смешанного с настоящим. Здесь за чашкой ципуро можно услышать удивительные рассказы местных жителей, которые наполняют деревню жизнью, несмотря на ее удаленность и непростые условия.

Городок Милия находится всего в 17 километрах от Мецово. Дым из трубы небольшого каменного кафе становится для нас ориентиром — именно туда ведет дорога, когда мы прибываем в деревню. Внутри — чугунная печь, старые деревянные столы и стулья, музыкальный автомат у окна. Нас встречают приветливые, искренние люди, которые готовы поделиться историями своего маленького, но гордого сообщества.

Деревня мастеров

Испокон веков Милия славится искусством резьбы по дереву. Димитрис Кирготасис, бывший председатель деревни, с которым мы знакомимся в кафе, рассказывает, что практически в каждом доме есть своя мастерская. Около 40 резчиков создают декоративные и утилитарные изделия, которые расходятся по всей Греции. Это ремесло не дает деревне исчезнуть: даже зимой, когда метели заваливают улицы снегом, здесь продолжают жить 180 человек, среди которых 27 детей.

"Мы сами провели в деревню электричество и воду. Работали вместе, помогали друг другу. 25 лет назад обновили сеть — снова своими силами. Деньги на это собирали, продавая древесину, добытую в лесу", — рассказывает заместитель мэра Мецово Тодорис Сиотис. Он подчеркивает, что миланцы по-настоящему любят свое место и делают все, чтобы оно оставалось живым.

Историческая церковь Святого Николая

Когда поднимаешься по дороге в деревню, взгляд невольно задерживается на двух церквях — величественной Девы Марии и скромной каменной церкви Святого Николая, покровителя деревни. Согласно надписям, храм построили в конце XVII — начале XVIII века, предположительно, на месте более древней постройки. Каждый год 20 мая жители деревни отмечают праздник своего святого — именно в этот день традиционно начинался сезон лесозаготовок.

Во время немецкой оккупации местные женщины и дети нашли спасение именно в этом храме. "Когда нацисты сожгли большую часть деревни, они на неделю заперли нас в церкви. Мы выжили благодаря молитвам Святому Николаю и маслу из лампад, которое использовали в пищу", — вспоминают старожилы.

Музей фольклора — окно в прошлое

Дом с вывеской "Каса Амеру — Дом Милии" — это фольклорный музей, где можно увидеть, как жили местные жители столетия назад. Здесь собраны традиционные ткацкие станки, одежда, предметы быта и старинные инструменты, которые использовали в доиндустриальную эпоху. Все это помогает погрузиться в атмосферу прошлого и понять, чем жила деревня раньше.

Природные чудеса: водопад Булувару и медвежий символ

Примерно в 3 км от Милии, по дороге в соседнюю Кранию-Гревена, скрывается живописный тройной водопад Булувару. Добраться до него можно по небольшой тропе среди елей. Вода, падающая со скал, образует небольшие природные бассейны — летом здесь можно освежиться в кристально чистой воде.

Еще одна достопримечательность — медведь, который стал символом деревни. В 1992 году местные жители попытались спасти отравленную медведицу, но не смогли. В память о ней они забальзамировали ее, и теперь она встречает всех, кто приезжает в Милию.

Уточнения

Резьба по дереву — вид декоративно-прикладного искусства (один из видов художественной обработки дерева наряду с выпиливанием, токарным делом, выжиганием), а также искусства в целом, старинный народный промысел.

