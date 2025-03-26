Невероятный вид с башни Кватро Кантони: что ждёт гостей Виллановы-д'Альбенга

Вилланова-д'Альбенга — это настоящая находка для тех, кто хочет почувствовать дух средневековой Италии. Основанная 7 декабря 1250 года недалеко от деревни Альбенга, она была построена как ответ на политическую нестабильность и влияние местных феодалов. Город укрепили мощными стенами и башнями, готовыми защитить жителей от внешних угроз.
Со временем Вилланова прошла через множество исторических эпох — от власти Генуэзской республики до Наполеоновской империи и объединённой Италии. Но несмотря на все перемены, она сохранила своё уникальное лицо и атмосферу.
Сегодня Вилланова-д'Альбенга — это не просто старинная деревня, а место, где оживает история. Здесь стоит заглянуть в церкви с древними фресками, пройтись по узким улочкам, мимо крепостных стен и башен. Одна из них — башня Кватро Кантони — предлагает невероятный панорамный вид.
Любителям активного отдыха и гастрономии тоже найдётся занятие: прогулки пешком и верхом, экскурсии по виноградникам, дегустации оливкового масла и вина, посещение маслобоен и виноделен. Всё это — в окружении природы и спокойствия.
Ближайшая железнодорожная станция находится в Альбенге (всего 10 км), откуда ходят автобусы до Виллановы. На машине удобнее всего ехать по трассе A10, соединяющей Геную и Вентимилью. Если планируете частный перелёт — в деревне есть небольшой аэропорт для чартеров и вертолётов.
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