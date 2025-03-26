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Тайны Эфеса: пять причин, почему вы обязаны увидеть его своими глазами!

1:53
Туризм

Эфес — это не просто древний город, а настоящая машина времени. Основанный греками, он стал важнейшим центром Римской Империи и сегодня входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь переплелись языческие и христианские традиции, культ богини Артемиды и следы первых христиан.

Турция, Эфес
Фото: commons.wikimedia by Dennis G. Jarvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Турция, Эфес

В городе стоит увидеть многое. Одеон служил местом встреч для важных политических и религиозных собраний. Рядом — шумный рынок с храмом в честь императора Августа. В Пританейоне заседал городской Сенат, а также находился храм Весты, покровительницы очага.

Одной из самых впечатляющих построек считается храм Домициана — с кариатидами и колоннами, сохранившими дух имперской архитектуры. Мраморная улица ведёт к знаменитой Библиотеке Цельса, в которой хранились тысячи свитков. Театр Эфеса, высеченный в склоне холма, когда-то вмещал до 25 тысяч зрителей.

Если хотите увидеть, как жила элита древнего города, загляните в Domus terrazzate — дворцы с мозаичными полами и террасами. Не забудьте посетить храм Адриана с его коринфскими колоннами и пройтись по Via dei Cureti — мраморной улице, бывшей одной из главных артерий города.

Эфес находится недалеко от города Сельчук, в турецком регионе Измир. Ближайший аэропорт — Измир Аднан Мендерес. Раскопки открыты круглый год, но часы работы могут меняться, поэтому лучше уточнять заранее.

Полезно знать: для посещения дворцов на террасах потребуется отдельный билет. Возьмите с собой воду, головной убор и удобную обувь — прогулка по Эфесу займёт не один час, но впечатлений хватит на всю жизнь.

Уточнения

Эфе́с древний город на западном побережье Малой Азии, при впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес), южнее Смирны (совр. Измир) и западнее города Сельчук (современная территория Турции).

Тит Фла́вий Домициа́н (лат. Titus Flavius Domitianus, более известный в римской историографии как Домициан (24 октября 51 — 18 сентября 96) — последний римский император из династии Флавиев, правивший в 81—96 годах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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