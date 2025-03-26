Тайны Эфеса: пять причин, почему вы обязаны увидеть его своими глазами!

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эфес — это не просто древний город, а настоящая машина времени. Основанный греками, он стал важнейшим центром Римской Империи и сегодня входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь переплелись языческие и христианские традиции, культ богини Артемиды и следы первых христиан.

Фото: commons.wikimedia by Dennis G. Jarvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Турция, Эфес

В городе стоит увидеть многое. Одеон служил местом встреч для важных политических и религиозных собраний. Рядом — шумный рынок с храмом в честь императора Августа. В Пританейоне заседал городской Сенат, а также находился храм Весты, покровительницы очага.

Одной из самых впечатляющих построек считается храм Домициана — с кариатидами и колоннами, сохранившими дух имперской архитектуры. Мраморная улица ведёт к знаменитой Библиотеке Цельса, в которой хранились тысячи свитков. Театр Эфеса, высеченный в склоне холма, когда-то вмещал до 25 тысяч зрителей.

Если хотите увидеть, как жила элита древнего города, загляните в Domus terrazzate — дворцы с мозаичными полами и террасами. Не забудьте посетить храм Адриана с его коринфскими колоннами и пройтись по Via dei Cureti — мраморной улице, бывшей одной из главных артерий города.

Эфес находится недалеко от города Сельчук, в турецком регионе Измир. Ближайший аэропорт — Измир Аднан Мендерес. Раскопки открыты круглый год, но часы работы могут меняться, поэтому лучше уточнять заранее.

Полезно знать: для посещения дворцов на террасах потребуется отдельный билет. Возьмите с собой воду, головной убор и удобную обувь — прогулка по Эфесу займёт не один час, но впечатлений хватит на всю жизнь.

Уточнения

Эфе́с — древний город на западном побережье Малой Азии, при впадении реки Каистр (совр. Малый Мендерес), южнее Смирны (совр. Измир) и западнее города Сельчук (современная территория Турции).



Тит Фла́вий Домициа́н (лат. Titus Flavius Domitianus, более известный в римской историографии как Домициан (24 октября 51 — 18 сентября 96) — последний римский император из династии Флавиев, правивший в 81—96 годах.

