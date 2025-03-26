Солнце, кактусы и каньоны: американский город, который не ударит по кошельку

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Меса — третий по величине город Аризоны (США), известный живописными каньонами, знаменитым кактусом сагуаро и всегда радующей теплой погодой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ray Redstone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кактус

Город находится всего в 20 минутах от международного аэропорта Финикс Скай Харбор и предлагает множество недорогих отелей и ресторанов. С населением более 500 000 человек, Меса предоставляет все удобства большого города и одновременно позволяет насладиться незаслуженно прекрасными видами пустыни Сонора. Это отличное место для солнечного отдыха, приключений в горах и бюджетного отпуска.

Весной и осенью температура в Месе умеренная, идеально подходящая для активного отдыха, а зимой температура часто превышает 21 градус Цельсия. Летом можно ожидать жару выше 40 градусов, но вечерняя прохлада дает возможность исследовать город в более комфортных условиях.

Несмотря на городской ритм, в Месе легко выйти за пределы и насладиться природой пустыни Сонора. Государственный парк "Затерянный Голландец" находится всего в 30 минутах езды, предлагая захватывающие виды каньонов и культовые пустынные пейзажи. Для непринужденного знакомства с природой можно выбрать лёгкие маршруты, такие как Тропа местных растений и Тропа открытий.

Более опытные туристы могут попробовать тропу Сифон-Дроу длиной 6,4 км, которая предлагает захватывающие виды. Тропа Трежер-Луп — более короткий, но также популярный вариант. Независимо от выбора маршрута, рекомендуется взять с собой много воды, аптечку и подходящую обувь.

Что касается питания, в Месе можно найти множество доступных ресторанов. Например, Republica Empanada предлагает классические латиноамериканские блюда по отличной цене в уютном интерьере, что делает этот ресторан популярным среди путешественников с ограниченным бюджетом, пишет islands.

Уточнения

Каньо́н — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, образовавшаяся в результате выветривания и эрозивной активности реки по геохронологической шкале.

