Детройт в списке лучших: Little Village превратил район в культурный оазис

Детройт (штат Мичиган, США) попал в список "100 лучших мест мира 2025" по версии журнала Time.
В восточной части города по адресу 1265 Parkview Street находится Little Village, занимающий несколько городских кварталов. Этот комплекс включает в себя сад скульптур, скейт-парк, созданный Тони Хоуком, отель, бар, два ресторана и офисные помещения для некоммерческих организаций. Центральное звено комплекса — "Пастух", отреставрированная церковь, построенная почти 115 лет назад, где расположены культурный центр, художественная галерея и площадка для выступлений.
Создатели Little Village Энтони и Джей Курис рассказывают, что пространства в Little Village адаптируются для использования в качестве культурных объектов, включая студии для художников, галереи и инсталляции.
Энтони Курис отметил в интервью, что для них большая честь получить такое признание, которое подтверждает их изначальную цель создания динамичного культурного коридора, где искусство, дизайн и сообщество встречаются.
В этом году в Little Village откроются новые заведения, включая вторую пекарню Warda Pâtisserie, коктейль-бар и винный бар Father Forgive Me, а также некоммерческую фотостудию Middle Gray Ромео Оквары. Также планируется создание парка Стэнтон-Ярдс с коммерческими площадками, который соединит район с водоемом и откроет вид на Бель-Айл, пишет mlive.
Time — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Впервые номер журнала вышел в Нью-Йорке 3 марта 1923 года.
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