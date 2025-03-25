Детройт в списке лучших: Little Village превратил район в культурный оазис

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Детройт (штат Мичиган, США) попал в список "100 лучших мест мира 2025" по версии журнала Time.

Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Силуэты людей на фоне огней

В восточной части города по адресу 1265 Parkview Street находится Little Village, занимающий несколько городских кварталов. Этот комплекс включает в себя сад скульптур, скейт-парк, созданный Тони Хоуком, отель, бар, два ресторана и офисные помещения для некоммерческих организаций. Центральное звено комплекса — "Пастух", отреставрированная церковь, построенная почти 115 лет назад, где расположены культурный центр, художественная галерея и площадка для выступлений.

Создатели Little Village Энтони и Джей Курис рассказывают, что пространства в Little Village адаптируются для использования в качестве культурных объектов, включая студии для художников, галереи и инсталляции.

Энтони Курис отметил в интервью, что для них большая честь получить такое признание, которое подтверждает их изначальную цель создания динамичного культурного коридора, где искусство, дизайн и сообщество встречаются.

В этом году в Little Village откроются новые заведения, включая вторую пекарню Warda Pâtisserie, коктейль-бар и винный бар Father Forgive Me, а также некоммерческую фотостудию Middle Gray Ромео Оквары. Также планируется создание парка Стэнтон-Ярдс с коммерческими площадками, который соединит район с водоемом и откроет вид на Бель-Айл, пишет mlive.

Уточнения

Time — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Впервые номер журнала вышел в Нью-Йорке 3 марта 1923 года.

