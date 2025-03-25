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Винтаж и приключения: чем удивят туристов неприметные города Теннесси

1:48
Туризм

Спрингфилд расположен в северной части Теннесси (США) и известен своей табачной промышленностью, однако основное внимание туристов привлекают его возможности для семейного отдыха.

Парк развлечений
Фото: commons.wikimedia.org by Sascha., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парк развлечений

В парке Гарнер-стрит можно насладиться играми на свежем воздухе, а центр города впечатляет Спрингфилдским салоном, где предлагаются винтажная мебель и старинные предметы искусства. Для любителей истории Исторический музей округа Робертсон демонстрирует местное наследие через документы и рукописи, отражающие социальное и экономическое развитие региона.

Гатлинбург, известный как ворота в национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, привлекает множество туристов круглый год. Центр города полон жизни, а аквариум Рипли в Смоки-Маунтинс наглядно демонстрирует экзотических морских обитателей. Гостям также предлагаются захватывающие развлечения, такие как Moonshine Mountain и музей автомобилей Hollywood Star Cars, представленный знаменитостями из популярных фильмов.

Джонсборо славится своим историческим наследием и атмосферой гостеприимства. Исторический центр предлагает прогулки по тихим улочкам, где можно увидеть Честер Инн, который рассказывает о прошлом города с момента его основания в 1779 году.

Пиджен-Фордж, живописный горный город, предлагает множество развлечений, включая тематические парки, такие как "Долливуд", где можно найти аттракционы и шоу. Гостям города также доступны эксцентричные музеи, например, Голливудский музей восковых фигур, где восковые скульптуры реплицируют голливудских звезд, пишет worldatlas.

Уточнения

Винта́ж — какие-либо старинные вещи, хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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