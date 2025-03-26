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Два острова-загадки: найдите Крит и Яву на карте — в чём секрет?

2:10
Туризм

Яву и Крит можно сравнить с двумя братьями, которые не знают друг друга, но которые, если бы встретились, наверняка могли бы многое рассказать друг другу о жизни, морях и бесконечных пляжах.

Остров Крит
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Остров Крит

Если посмотреть на карту Индонезии и Греции, то можно заметить невероятное сходство этих островов. Нет, их связывают не погода и не пляжи (хотя на обоих есть пляжи, фотографии которых часто можно увидеть в соцсетях). Причина в форме островов! Ява и Крит выглядят как братья-близнецы, разделённые тысячами километров, но внешне они невероятно похожи по форме!

Крит, самый большой и густонаселённый греческий остров, является тем уголком мира, который вызывает в памяти древние мифы, эпические истории и, конечно же, одни из самых вкусных блюд в мире. Его великолепная береговая линия тянется примерно на 1000 километров. Это остров, граничащий на юге с Эгейским морем, "зажатый" между Критским и Ливийским морями.

Ява: младший брат с "критской формой"

На другом конце света, в Индонезии, есть ещё один остров, который очень похож на Крит. Остров Ява, на котором находится столица Индонезии Джакарта и население которого составляет более 159 миллионов человек, имеет такую же форму и такую же "странную" геометрию, как и Крит. Если присмотреться, то своей простирающейся на север и юг формой он похож на миниатюру Крита. Он словно обнимает море своими краями. Это самый густонаселённый остров в Индонезии, и на самом деле Ява полна жизни и движения.

Сходство береговых линий

Если оставить в стороне большие различия в культурном наследии двух островов, то можно увидеть поразительное сходство в их береговых линиях. Крит имеет уникальное образование трёх больших "крыльев" на северном и южном побережьях. Соответственно, у Явы такой же изгиб и рельеф, что делает её похожей на одну большую "заякоренную" линию.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки.

Я́ва (индон. Jawa, яв. ꦗꦮ Jawa, сунд. ᮏᮝ Jawa) — остров в группе Больших Зондских островов Малайского архипелага. Входит в состав Индонезии (столица этой страны, Джакарта, расположена на этом острове).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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