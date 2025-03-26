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Пятое по величине озеро Франции хранит тайну: вы будете поражены его цветом!

3:51
Туризм

Если вы хотите провести отпуск у французского озера, но желаете сбежать от толпы, которая каждое лето наводняет берега Анси, идеальная альтернатива для вашего следующего путешествия — озеро Эгебелетт, расположенное в самом сердце Савойского предгорья. Оно предлагает не менее волшебные впечатления и аутентичную атмосферу.

Озеро Эгебелетт
Фото: commons.wikimedia.org by Florian Pépellin, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Озеро Эгебелетт

Гавань нетронутой природы с бирюзовыми водами

Как только вы попадёте на берег озера Эгебелетт, вы будете поражены красотой его вод. Это пятое по величине природное озеро во Франции имеет исключительные бирюзовые и изумрудные оттенки, которые могут соперничать с цветом Анси. В чём его особенность? В удивительно мягкой температуре, делающей его одним из самых тёплых озёр Франции.

Здесь возникает ощущение, будто озеро хранит неведомую тайну. В отличие от своего знаменитого соседа, Эгебелетт приветствует вас в спокойной атмосфере, где по-прежнему царит природа. Горы, которые его окружают, прекрасно отражаются в спокойных водах, создавая виды, достойные открытки.

С 2015 года Эгебелетт и его окрестности признаны региональным заповедником, что гарантирует сохранение этой хрупкой экосистемы. Такой экологический подход отражён в строгих правилах: лодки с двигателями внутреннего сгорания запрещены, предпочтение отдаётся электрическим, парусным или надувным лодкам.

Разнообразные развлечения в идиллической обстановке

Озеро Эгебелетт не является простым местом для созерцания, оно предлагает множество развлечений для всех возрастов и желаний. Его песчаные пляжи покрыты травой, что очень комфортно для купания. Один из лучших пляжей — Пре Аржан в Нансе, менее многолюдный и идеально подходящий для семейного отдыха.

Не останутся в стороне и любители водных видов спорта. Озеро идеально подходит для обучения или совершенствования навыков в различных дисциплинах:

  • Катание на байдарках для исследования скрытых уголков;
  • Парусный спорт и виндсёрфинг;
  • Спортивная рыбалка (окунь, щука, арктический голец);
  • Высокопрофессиональная гребля;
  • Купание в исключительно чистых водах.

Для пеших прогулок подойдёт тропинка вокруг озера, с которой открываются великолепные виды на каждом шагу. Эту петлю протяженностью 17 км можно пройти за один день. Велосипедистам также понравятся немноголюдные дороги, которые петляют вокруг озера.

Обязательно осмотрите два загадочных острова: Большой остров и Малый остров. Это частная собственность Откомбского аббатства, и они добавляют нотку таинственности в пейзаж своими лесистыми силуэтами.

Аутентичный терруар в окрестностях

Впечатления от озера Эгебелетт были бы неполными без погружения в местный терруар. Любителей красоты покорит аутентичность окрестных деревень, сохранивших свой савойский характер. Сен-Альбан-де-Монбель и Лепин-ле-Лак порадуют вас неповторимым сельским шармом вдали от туристической урбанизации.

Гурманы будут в восторге от местной гастрономии. Савойские сыры отлично сочетаются с вином Roussette de Savoie. На местных рынках вы найдёте горный мед, домашние колбасные изделия и домашние джемы.

Если вы являетесь поклонником традиционной архитектуры, исследуйте Бонневаль-сюр-Арк, который считается самой очаровательной деревней в Савойе. Несмотря на то что она находится дальше от озера, этот крюк стоит сделать, чтобы завершить своё погружение в Савойю.

Уточнения

Савойя (фр. Savoie, итал. Savoia, франкопров. Savouè, лат. Sapaudia) — историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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