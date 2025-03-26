Считают глупыми: путешественник раскрыл, как на самом деле арабы относятся к русским

Многие россияне обожают приезжать в ОАЭ, однако опытный путешественник Максим Лозунов рассказал в беседе с АБН24, что в этой стране есть не только плюсы, но и минусы для жителей России.
Лозунов отметил, что в Эмиратах практически нигде нет магазинов с дешёвыми ценами, поэтому даже кратковременный отдых в этой стране далеко не каждому по карману. Также путешественник обратил внимание на то, что местные власти всегда будут защищать своих жителей, даже если справедливость требует другого.
Кроме того, в ОАЭ не слишком хорошо относятся к русским. Арабам нравится их открытость и приветливость, однако, несмотря на это, они считают русских глупыми.
Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию.
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