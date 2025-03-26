4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора

Жительница Свердловской области приехала в Египет, но не смогла насладиться отдыхом, потому что ей пришлось четыре дня мучиться в зимней одежде под палящим солнцем.
Виной оказался туроператор, который по ошибке снял с рейса багаж женщины. Её вещи были доставлены в Египет только через четыре дня. За это время россиянка не могла ничего себе купить, потому что все деньги у неё тоже были в багаже.
Вернувшись в Россию, туристка смогла отсудить 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Это не первый случай, когда турист не может получить свои вещи в первый день отдыха, поэтому лучше хотя бы часть денег держать в ручной клади. Об этом сообщает Tourdom.ru.
Еги́пет (араб. مصر [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
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