4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница Свердловской области приехала в Египет, но не смогла насладиться отдыхом, потому что ей пришлось четыре дня мучиться в зимней одежде под палящим солнцем.

Фото: unsplash.com by Les Anderson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Египет

Виной оказался туроператор, который по ошибке снял с рейса багаж женщины. Её вещи были доставлены в Египет только через четыре дня. За это время россиянка не могла ничего себе купить, потому что все деньги у неё тоже были в багаже.

Вернувшись в Россию, туристка смогла отсудить 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Это не первый случай, когда турист не может получить свои вещи в первый день отдыха, поэтому лучше хотя бы часть денег держать в ручной клади. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Уточнения



Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

