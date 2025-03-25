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Крымские отели за линией обороны: какие меры продлили в 2025 году

1:35
Туризм

В 2025 году Крым продолжит поддерживать гостиницы и санатории, находящиеся рядом с оборонными сооружениями, чтобы минимизировать последствия для туризма и мирных жителей в этих районах.

Крым
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Крым

Кто получит помощь?

"Сохранены меры поддержки предприятий туристической сферы, деятельность которых ограничена в связи с осуществлением комплекса оборонительных мероприятий", — заявил глава региона Сергей Аксенов.

Как сообщают argumenti. ru, финансовая поддержка распространяется на гостиницы, санатории и отели, расположенные в Сакском и Черноморском районах, а также в посёлке Мирный.

Эти территории были вынуждены возвести оборонительные сооружения из-за угрозы со стороны украинских вооружённых сил, что ограничило доступ туристов к морю и существенно повлияло на работу турбизнеса.

Влияние оборонных мер на туризм

Фортификационные линии серьёзно изменили привычный туристический ландшафт региона. Гостиницы, которые прежде предлагали гостям отдых у моря, теперь оказались в непосредственной близости от оборонных объектов, что неизбежно сказалось на потоке отдыхающих.

Поддержка турсферы в условиях ограничений

Чтобы смягчить негативные последствия для бизнеса, власти Крыма продлили меры поддержки. Гостиницы и санатории, которые потеряли туристов из-за вынужденных оборонительных мероприятий, смогут рассчитывать на финансовую помощь и другие формы компенсации.

Уточнения

Республика Крым (укр. Республіка Крим, крымскотат. Къырым Джумхуриети) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Административный центр — город Симферополь.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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