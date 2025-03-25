Бали ужесточает правила для туристов: что теперь важно знать

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индонезийские власти опубликовали свод новых требований к иностранным туристам на Бали. Теперь гости острова должны не только наслаждаться природой и культурой, но и соблюдать строгие правила поведения. За нарушения — штрафы, а в серьёзных случаях и суд.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Что теперь нельзя?

В документе, опубликованном порталом Antara, прописаны запреты, за несоблюдение которых грозят санкции:

Не работайте и не занимайтесь бизнесом без официальных документов. В противном случае возможна депортация.

Не мусорите и не загрязняйте воду. Использование одноразового пластика также под запретом.

Не нарушайте ПДД. Вождение в пьяном виде, езда без шлема или превышение пассажировместимости транспортных средств приведёт к штрафу.

Не меняйте деньги в сомнительных обменниках. Для безопасности стоит пользоваться только лицензированными пунктами.

Как себя вести?

Теперь туристам официально предписано:

Одеваться скромно и уместно. Особенно при посещении храмов, достопримечательностей и общественных мест.

Вести себя уважительно. Это касается как религиозных и туристических зон, так и ресторанов, магазинов и улиц.

Пользоваться услугами официальных гидов. Они хорошо знакомы с культурой и природой острова.

Рассчитываться только в местной валюте.

Сколько стоит туристический сбор?

Каждый иностранный гость обязан заплатить 150 000 индонезийских рупий (около 10 долларов США). Средства пойдут на поддержку экологии и развитие туризма.

Какие санкции ждут нарушителей?

Тех, кто проигнорирует правила, обещают штрафовать или судить согласно законам Индонезии. Более того, власти призывают местных жителей сообщать о случаях неподобающего поведения туристов.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Столица — Денпасар. Название острова происходит от индон. balî — «обратный, противоположный». Возможен и культовый смысл: Бали — властитель подземного царства.

