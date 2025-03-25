Бали ужесточает правила для туристов: что теперь важно знать

Индонезийские власти опубликовали свод новых требований к иностранным туристам на Бали. Теперь гости острова должны не только наслаждаться природой и культурой, но и соблюдать строгие правила поведения. За нарушения — штрафы, а в серьёзных случаях и суд.
В документе, опубликованном порталом Antara, прописаны запреты, за несоблюдение которых грозят санкции:
Теперь туристам официально предписано:
Каждый иностранный гость обязан заплатить 150 000 индонезийских рупий (около 10 долларов США). Средства пойдут на поддержку экологии и развитие туризма.
Тех, кто проигнорирует правила, обещают штрафовать или судить согласно законам Индонезии. Более того, власти призывают местных жителей сообщать о случаях неподобающего поведения туристов.
Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Столица — Денпасар. Название острова происходит от индон. balî — «обратный, противоположный». Возможен и культовый смысл: Бали — властитель подземного царства.
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