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Бали ужесточает правила для туристов: что теперь важно знать

2:00
Туризм

Индонезийские власти опубликовали свод новых требований к иностранным туристам на Бали. Теперь гости острова должны не только наслаждаться природой и культурой, но и соблюдать строгие правила поведения. За нарушения — штрафы, а в серьёзных случаях и суд.

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бали

Что теперь нельзя?

В документе, опубликованном порталом Antara, прописаны запреты, за несоблюдение которых грозят санкции:

  • Не работайте и не занимайтесь бизнесом без официальных документов. В противном случае возможна депортация.
  • Не мусорите и не загрязняйте воду. Использование одноразового пластика также под запретом.
  • Не нарушайте ПДД. Вождение в пьяном виде, езда без шлема или превышение пассажировместимости транспортных средств приведёт к штрафу.
  • Не меняйте деньги в сомнительных обменниках. Для безопасности стоит пользоваться только лицензированными пунктами.

Как себя вести?

Теперь туристам официально предписано:

  • Одеваться скромно и уместно. Особенно при посещении храмов, достопримечательностей и общественных мест.
  • Вести себя уважительно. Это касается как религиозных и туристических зон, так и ресторанов, магазинов и улиц.
  • Пользоваться услугами официальных гидов. Они хорошо знакомы с культурой и природой острова.
  • Рассчитываться только в местной валюте.

Сколько стоит туристический сбор?

Каждый иностранный гость обязан заплатить 150 000 индонезийских рупий (около 10 долларов США). Средства пойдут на поддержку экологии и развитие туризма.

Какие санкции ждут нарушителей?

Тех, кто проигнорирует правила, обещают штрафовать или судить согласно законам Индонезии. Более того, власти призывают местных жителей сообщать о случаях неподобающего поведения туристов.

Уточнения

Ба́ли  — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Столица — Денпасар. Название острова происходит от индон. balî — «обратный, противоположный». Возможен и культовый смысл: Бали — властитель подземного царства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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