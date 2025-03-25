Забытый оазис Коста-Майя: мексиканское побережье, о котором молчат путеводители

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мексика — настоящий рай для дайверов! От знаменитого "мирового аквариума" Жака-Ива Кусто - моря Кортеса — до величественных коралловых рифов Косумеля.

Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж

Здесь можно поплавать с китовыми акулами у берегов Ла-Паса или исследовать загадочные сеноты Юкатана. Однако один из самых уникальных и недооценённых уголков для подводных приключений — это Махауаль.

Махауаль: спрятанный бриллиант Коста-Майя

Этот небольшой городок, расположенный на юге штата Кинтана-Роо, далеко от суеты популярных курортов.

Добраться сюда не так просто: ближайший аэропорт — в Четумале, а от автомагистрали нужно проехать ещё 56 км. Однако именно эта уединённость делает Махауаль таким особенным.

Подводный мир Banco Chinchorro

Главное сокровище Махауаля — крупнейший коралловый атолл Мексики Banco Chinchorro. Это заповедник ЮНЕСКО, где можно увидеть редких морских обитателей:

электрических скатов,

морских ангелов,

акул и морских черепах,

американских крокодилов и ламантинов.

Погружение здесь — это возможность понаблюдать за животными в их естественной среде, а мелководные лагуны подойдут даже для снорклинга.

Майя, рыбалка и вкусная еда

Махауаль — не только про дайвинг. Здесь можно:

исследовать руины майя в Чакчобене,

отправиться на спортивную рыбалку,

просто насладиться неспешным пляжным отдыхом.

Променад вдоль пляжа полон уютных ресторанов с доступными ценами. Например, в северной части города можно заглянуть в Krazy Lobster, а для уединённого ужина подойдёт Luna's.

Махауаль — это место, где можно по-настоящему отдохнуть и насладиться природной красотой без лишней суеты. И если вы ищете незабываемое подводное приключение, этот уголок Карибского побережья вас точно не разочарует.

Уточнения

Свободный и Суверенный Штат Кинтана-Роо (исп. Estado Libre y Soberano de Quintana Roo) — штат в Мексике, на востоке полуострова Юкатан. Название штата происходит от имени Андреса Кинтана-Роо (1787—1851) — политика, писателя, поэта и журналиста. Он был депутатом и одним из подписантов Декларации независимости Мексики.

