Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота не требует жертв: эти упражнения сделают ваши ножки идеальными даже без спортзала
Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу
Вроде выехал по делам, а оказался на обочине — набор, который спасает в любой поездке
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Цветы без дачи: рассказываем, как вырастить нарциссы прямо на городском окне
Женская боль, о которой молчат: что на самом деле скрывает эндометриоз
Холодно, мокро, но красиво: 5 пар стильной обуви на переменчивую весну
Как чистота влияет на цену жилья: продавцы об этом часто забывают
Картошка как в кафе, но вкуснее и без лишних затрат времени и денег — это очень просто

Забытый оазис Коста-Майя: мексиканское побережье, о котором молчат путеводители

2:02
Туризм

Мексика — настоящий рай для дайверов! От знаменитого "мирового аквариума" Жака-Ива Кусто - моря Кортеса — до величественных коралловых рифов Косумеля.

Пляж
Фото: unsplash.com by Anders Wideskott, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Здесь можно поплавать с китовыми акулами у берегов Ла-Паса или исследовать загадочные сеноты Юкатана. Однако один из самых уникальных и недооценённых уголков для подводных приключений — это Махауаль.

Махауаль: спрятанный бриллиант Коста-Майя

Этот небольшой городок, расположенный на юге штата Кинтана-Роо, далеко от суеты популярных курортов.

Добраться сюда не так просто: ближайший аэропорт — в Четумале, а от автомагистрали нужно проехать ещё 56 км. Однако именно эта уединённость делает Махауаль таким особенным.

Подводный мир Banco Chinchorro

Главное сокровище Махауаля — крупнейший коралловый атолл Мексики Banco Chinchorro. Это заповедник ЮНЕСКО, где можно увидеть редких морских обитателей:

  • электрических скатов,
  • морских ангелов,
  • акул и морских черепах,
  • американских крокодилов и ламантинов.

Погружение здесь — это возможность понаблюдать за животными в их естественной среде, а мелководные лагуны подойдут даже для снорклинга.

Майя, рыбалка и вкусная еда

Махауаль — не только про дайвинг. Здесь можно:

  • исследовать руины майя в Чакчобене,
  • отправиться на спортивную рыбалку,
  • просто насладиться неспешным пляжным отдыхом.

Променад вдоль пляжа полон уютных ресторанов с доступными ценами. Например, в северной части города можно заглянуть в Krazy Lobster, а для уединённого ужина подойдёт Luna's.

Махауаль — это место, где можно по-настоящему отдохнуть и насладиться природной красотой без лишней суеты. И если вы ищете незабываемое подводное приключение, этот уголок Карибского побережья вас точно не разочарует.

Уточнения

Свободный и Суверенный Штат Кинтана-Роо (исп. Estado Libre y Soberano de Quintana Roo) — штат в Мексике, на востоке полуострова Юкатан.  Название штата происходит от имени Андреса Кинтана-Роо (1787—1851) — политика, писателя, поэта и журналиста. Он был депутатом и одним из подписантов Декларации независимости Мексики.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии
Экономика и бизнес
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии Аудио 
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Сводка с фронта: враг разбивается о Белгородское приграничье, армия РФ наступает на Сумы Дмитрий Плотников РФ и США начали переговоры по демилитаризации Чёрного моря. Говорили ли об Одессе? Любовь Степушова Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Молоко — не для мурлыкающих: чем на самом деле вы кормите питомца, подливая в миску заботу
Вроде выехал по делам, а оказался на обочине — набор, который спасает в любой поездке
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Цветы без дачи: рассказываем, как вырастить нарциссы прямо на городском окне
Женская боль, о которой молчат: что на самом деле скрывает эндометриоз
Холодно, мокро, но красиво: 5 пар стильной обуви на переменчивую весну
Как чистота влияет на цену жилья: продавцы об этом часто забывают
Картошка как в кафе, но вкуснее и без лишних затрат времени и денег — это очень просто
Ботокс на грани провала: что делать, если инъекции не действуют?
ТОП-6 вариантов яичницы по-сельски от бабушек из СССР  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.