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Загадочная Кампания: здесь рождались легенды, меняющие Италию

2:17
Туризм

Кампания — это не просто регион на карте Италии, а место, где история, искусство и культура сплетаются в единую нить. Здесь пересекались цивилизации, оставляя свой след на ландшафте и в сознании людей.

Кампания в Италии
Фото: web.archive.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кампания в Италии

Литература и театр: творческое наследие Кампании

Этот регион подарил миру выдающихся мастеров искусства. Эдуардо де Филиппо с его неподражаемым стилем театрального реализма передал атмосферу Неаполя XX века в таких бессмертных произведениях, как "Филумена Мартурано" и "Рождество в доме Купиелло".

Тото, известный как "принц смеха", покорил зрителей своим уникальным комедийным талантом, превратившись в икону итальянского кино. Их творчество сделало Кампанию символом креативности и новаторства, где традиции переплетаются с новыми идеями.

Сапри: город истории и поэзии

Одним из сокровищ региона является Сапри — уютный городок в Чиленто, раскинувшийся на побережье залива Поликастро. Этот уголок не только радует глаз своими живописными пейзажами, но и связан с ключевыми моментами итальянской истории.

Здесь разворачивалась трагическая экспедиция Карло Пизакане, патриота Рисорджименто, стремившегося поднять народ против Королевства Обеих Сицилий.

Легенда, запечатлённая в стихах

Память об этих событиях сохранилась благодаря Луиджи Меркантини, который в 1857 году написал стихотворение "Собиратель Сапри". Рассказанное от лица простого крестьянина, оно передаёт боль и восхищение подвигом Пизакане и его соратников, погибших за свободу.

Сегодня о тех днях напоминает статуя собирателя, возвышающаяся над морем. Она стала символом памяти, сопротивления и связи между прошлым и настоящим.

Кампания: вдохновение во всех проявлениях

Этот регион — неиссякаемый источник вдохновения. От творческого наследия Эдуардо де Филиппо и Тото до исторической памяти Сапри — каждый уголок Кампании несёт в себе уникальную историю, передавая её новым поколениям и сохраняя дух Италии.

Уточнения

Сапри (итал. Sapri) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно. В июне-июле 1857 года республиканский революционер Карло Пизакане возглавил экспедицию в Сапри. Он и около 300 его спутников были убиты в ходе подавления экспедиции.
 

Эдуа́рдо Де Фили́ппо (итал. Eduardo De Filippo; 24 мая 1900 — 31 октября 1984) — итальянский драматург-комедиограф, актёр и режиссёр. Гуманизм и человеколюбие творений поставили "короля Неаполя" в первые ряды театральных деятелей как драматурга, режиссёра и актёра.

Рисорджиме́нто (итал. il risorgimento — возрождение, обновление) — историографический термин, обозначающий национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии(середина XIX в. — 1870). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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