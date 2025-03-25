Больше солнца, меньше воды: тревожные прогнозы для озера Гарда

Озеро Гарда – визитная карточка провинции Брешиа, жемчужина Ломбардии и одно из самых значимых водохранилищ региона.
Однако изменение климата заставляет задуматься о его будущем. Как и другие озёра Брешиа, оно нуждается в усиленной защите, особенно в рамках программы SCARPETTAL.
Водные просторы провинции Брешиа веками привлекали путешественников. Ещё Гёте, Стендаль и Д. Х. Лоуренс начинали своё знакомство с Италией через субальпийские озёра, являющиеся идеальным сочетанием североевропейского и средиземноморского климата и культуры.
Сегодня Брешиа – второй по популярности туристический регион Ломбардии. В 2025 году он стремится занять одно из лидирующих мест, уступая пока только Милану. В 2023 году количество туристических ночёвок в провинции достигло 13,1 миллиона, увеличившись на 25,4% по сравнению с "золотым годом" 2019.
"Привлекательность региона остаётся неизменно высокой, что делает его магнитом для международных туристов", – отмечает советник Ломбардии по туризму Барбара Маццали.
Основной поток туристов по-прежнему идёт из Германии, но также растёт число гостей из Нидерландов, Австрии и Швейцарии.
Всё заметнее становится присутствие путешественников из США и арабских стран, которые обладают высокой покупательной способностью.
Однако рост туризма неразрывно связан с вопросами экологии. В последние годы климатические изменения в регионе привели к росту средних летних температур на 3–5°C, сокращению осадков на 35–45% и увеличению количества засушливых дней до 60%.
Эти изменения могут серьёзно повлиять на экосистему озера Гарда и его соседей.В ответ на эти вызовы местные власти разработали программу устойчивого управления водными ресурсами.
"Выбор мер по смягчению последствий и адаптации будет осуществляться в рамках Контракта озера, который обязывает муниципалитеты принимать активное участие в решении этих проблем", – подчёркивают в сообществе Гарда.
Га́рда (Лаго-ди-Гарда итал. Lago di Garda,) — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения.
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