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Воздушные шары, средневековый замок и железная дорога — и всё в одном месте

3:03
Туризм

С приближением лета и улучшением погоды самое время спланировать поездку на природу. Всего в 30 минутах езды от Глазго находится Стратхейвен в Южном Ланаркшире - идеальное место для тех, кто хочет насладиться очарованием шотландского города, не уезжая слишком далеко.

Замок Стратхейвен. Вид с северо-запада. Ланаркшир
Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замок Стратхейвен. Вид с северо-запада. Ланаркшир

Исторический рыночный город с множеством достопримечательностей

Стратхейвен — это исторический рыночный город к югу от Ист-Килбрайда, известный своими уютными кафе, чайными и живописными парками. Одним из обязательных мест для посещения является Tudor Coffee House - популярное заведение, получившее высокие оценки на TripAdvisor, где можно насладиться горячим напитком и вкусной выпечкой.

Прогулка от центра города приведет к замку Стратхейвен, построенному в 1350 году. Хотя он закрыт для посещения, его величественные руины остаются знаковым местом, позволяя прикоснуться к богатой истории Шотландии.

Живописные парки и отдых на свежем воздухе

Любителям природы стоит заглянуть в парк Стратхейвен, который идеально подходит для прогулок и семейного отдыха. В городе расположены два великолепных парка:

  • Парк Джона Хасти - здесь можно найти боулинг, футбольные поля, теннисные корты и просторные зоны для активного отдыха.

  • Парк Джорджа Аллана - включает пруд для катания на лодках, миниатюрную железную дорогу (основанную в 1949 году) и старинную беседку, установленную в 1902 году.

Оба парка славятся зелеными лужайками, цветочными клумбами и живописными местами для пикников, что делает Стратхейвен прекрасным местом для отдыха на природе.

Захватывающий фестиваль воздушных шаров

Стратхейвен является местом проведения единственного в Шотландии фестиваля воздушных шаров, ежегодно привлекающего около 30 000 посетителей со всей Великобритании. Впервые прошедший в 1999 году, фестиваль Стратхейвенских воздушных шаров считается одним из трех крупнейших фестивалей воздушных шаров в Великобритании.

Хотя в 2024 году фестиваль был отменен из-за плохой погоды, он вернется в 2025 году, отмечая 25-летний юбилей. Запланируйте поездку заранее — фестиваль пройдет с 22 по 24 августа в парке Стратхейвен.

Программа фестиваля включает:

  • Живую музыку и развлечения

  • Ярмарку аттракционов и выставку классических автомобилей

  • Торговые ряды и зону уличной еды

  • Демонстрационные полеты воздушных шаров (при благоприятной погоде)

Будь то историческая атмосфера, великолепные пейзажи или уникальный фестиваль воздушных шаров, Стратхейвен - это место, которое стоит посетить в 2025 году.

Уточнения

Гла́зго (англ. Glasgow [ˈɡlɑːzɡoʊ], скотс Glesga, гэльск. Glaschu [ˈkɫ̪as̪xu]) — крупнейший город Шотландии и четвёртый по численности населения в Великобритании (после Лондона, Бирмингема и Лидса).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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