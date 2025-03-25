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Навигатор не спасет: почему гостиницы и кемпинги могут исчезнуть с дорожных знаков

1:39
Туризм

Объекты туристической инфраструктуры должны иметь возможность указывать свое местонахождение на дорожных знаках, так как это не просто реклама, а социально значимая информация. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

дорожный знак
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
дорожный знак

С 2025 года в России вступит в силу запрет на размещение любой коммерческой информации на дорожных знаках. Это затронет и объекты туристической индустрии, что вызвало обеспокоенность экспертов.

Информация на знаках — не реклама, а помощь автопутешественникам

"Речь идет не о рекламе, а о навигационной информации, важной для путешественников. Возможно, стоит рассмотреть вариант частичной компенсации предпринимателям за установку таких знаков", — заявил Тарбаев.

Парламентарий отметил, что развитие автотуризма во многом зависит от доступности информации о местах отдыха. Для небольших населенных пунктов кемпинги и гостиницы становятся важными экономическими объектами.

"Представьте: у автопутешественника не работает навигатор, наступает вечер, и он не знает, как далеко находится ближайший охраняемый кемпинг со всеми удобствами. В такой ситуации единственный ориентир — заправочная станция", — подчеркнул Тарбаев.

По его мнению, даже если кемпинги и отели являются коммерческими проектами, их роль в обеспечении безопасности и удобства туристов делает их частью инфраструктуры. В этом случае речь идет не о коммерческой рекламе, а о социальной информации.

Уточнения

Ке́мпинг (от англ. camping «проживание в лагере») — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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