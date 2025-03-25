Итальянская жемчужина преобразится: узнайте, как изменится озеро Альбано к Пасхе

В Кастель Гандольфо, расположенном на озере Альбано, стартует рекультивация зеленых зон и пляжей на сумму 360 тысяч евро из бюджета региона Лацио (Италия).
Эта инициатива направлена на создание более чистой и приятной атмосферы для туристов в преддверии Пасхи.
Городской совет во главе с мэром Альберто де Анжелисом одобрил проект и запустил процедуры для получения необходимых средств, начав внеочередное обслуживание района. Операция на пляжах является частью более широкой программы экореконструкции с целью охраны природного наследия озера Альбано.
Финансирование будет направлено на удаление отходов, поддержание растительности и улучшение доступности зеленых и природных зон, что сделает пляжи более комфортными для жителей и гостей.
Работа начнется под руководством инженера Паолы Вари, чтобы к Пасхе озеро было в идеальном состоянии для приема туристов.
Восстановление зеленых зон озера Альбано имеет большое значение для местного туризма и экологической привлекательности. И муниципалитет готов предложить посетителям более чистую и ухоженную окружающую среду, пишет ilcaffe.
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