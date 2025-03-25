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Итальянская жемчужина преобразится: узнайте, как изменится озеро Альбано к Пасхе

1:19
Туризм

В Кастель Гандольфо, расположенном на озере Альбано, стартует рекультивация зеленых зон и пляжей на сумму 360 тысяч евро из бюджета региона Лацио (Италия).

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

Эта инициатива направлена на создание более чистой и приятной атмосферы для туристов в преддверии Пасхи.

Городской совет во главе с мэром Альберто де Анжелисом одобрил проект и запустил процедуры для получения необходимых средств, начав внеочередное обслуживание района. Операция на пляжах является частью более широкой программы экореконструкции с целью охраны природного наследия озера Альбано.

Финансирование будет направлено на удаление отходов, поддержание растительности и улучшение доступности зеленых и природных зон, что сделает пляжи более комфортными для жителей и гостей.

 Работа начнется под руководством инженера Паолы Вари, чтобы к Пасхе озеро было в идеальном состоянии для приема туристов.

 Восстановление зеленых зон озера Альбано имеет большое значение для местного туризма и экологической привлекательности. И муниципалитет готов предложить посетителям более чистую и ухоженную окружающую среду, пишет ilcaffe.

Уточнения

Муниципалитет (нем.  Munizipalität, от лат. municipium — самоуправляющаяся община): для обозначения административных единиц местного уровня (города, района, посёлка, деревни) и, в частности, для перевода слов «коммуна» и «община».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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