Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир в ужасе: рекордные пошлины Трампа бьют по всем странам мира
Популярная ошибка в ремонте: выглядит модно, а жить неудобно
Война — это бизнес: Британия передумала на счет блокировки вооружения для Израиля
Украина не интересует: стал известен ответ вице-президента США на приглашение Зеленского
Пауки оказались не такими уж одиночками — вот что показало исследование
Соседи поругались: Канада диктует США условия разговора с Трампом
Соглашение достигнуто: Америка и Украина подпишут сделку по редкоземельным металлам
Милитаризация Германии: власти ФРГ пошли на беспрецедентный шаг в ВПК
Жевательные резинки, которые сжигают жир быстрее, чем вы успеете их распаковать

Удивительная находка в старинном храме: под Нылгой нашли скрытые помещения и загадочную икон

1:17
Туризм

Храм Рождества Христова, который находится в селе Нылга, был построен между 1815 и 1832 годами по проекту известного архитектора Семена Дудина. В советский период здание использовалось под различные нужды, но сейчас оно восстанавливается.

Мост через р.Нылга - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by SerBor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мост через р.Нылга - panoramio

В ходе реставрации волонтеры столкнулись с неожиданной находкой, сообщает udm-info.ru. При расчистке пола рабочие обнаружили провал, и некоторые инструменты начали уходить в пустоту. Вскоре под ними открылась подземная камера с системой ходов.

«Здесь идет стенка в кирпич, там стенка в полкирпича. То, что мы изначально приняли за семь рядов кладки, оказалось 16 рядами. Это какая-то серьезная структура. Пока мы не можем точно определить, что это, но основная версия — подземное помещение связано с отопительной системой», — рассказали участники раскопок в видеоролике.

Кроме того, волонтеры нашли в одном из подвалов уникальную храмовую икону «Крещение Господне». Ранее в Завьяловском районе Удмуртии также планировали  восстановить старинный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Уточнения

Креще́ние Госпо́дне (церк.-слав. Кр҃ще́нїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀) — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Авто
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Последние материалы
Война — это бизнес: Британия передумала на счет блокировки вооружения для Израиля
Украина не интересует: стал известен ответ вице-президента США на приглашение Зеленского
Пауки оказались не такими уж одиночками — вот что показало исследование
Соседи поругались: Канада диктует США условия разговора с Трампом
Соглашение достигнуто: Америка и Украина подпишут сделку по редкоземельным металлам
Милитаризация Германии: власти ФРГ пошли на беспрецедентный шаг в ВПК
Жевательные резинки, которые сжигают жир быстрее, чем вы успеете их распаковать
Мусор с характером: луковая шелуха творит с рассадой то, чего не делает магазинное удобрение
Только один путь: в США заявили о разрешении конфликта на Украине
Духовка всё сделает за вас: рецепт ленивых голубцов без стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.