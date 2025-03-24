Удивительная находка в старинном храме: под Нылгой нашли скрытые помещения и загадочную икон

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Храм Рождества Христова, который находится в селе Нылга, был построен между 1815 и 1832 годами по проекту известного архитектора Семена Дудина. В советский период здание использовалось под различные нужды, но сейчас оно восстанавливается.

Фото: commons.wikimedia.org by SerBor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мост через р.Нылга - panoramio

В ходе реставрации волонтеры столкнулись с неожиданной находкой, сообщает udm-info.ru. При расчистке пола рабочие обнаружили провал, и некоторые инструменты начали уходить в пустоту. Вскоре под ними открылась подземная камера с системой ходов.

«Здесь идет стенка в кирпич, там стенка в полкирпича. То, что мы изначально приняли за семь рядов кладки, оказалось 16 рядами. Это какая-то серьезная структура. Пока мы не можем точно определить, что это, но основная версия — подземное помещение связано с отопительной системой», — рассказали участники раскопок в видеоролике.

Кроме того, волонтеры нашли в одном из подвалов уникальную храмовую икону «Крещение Господне». Ранее в Завьяловском районе Удмуртии также планировали восстановить старинный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

Уточнения

Креще́ние Госпо́дне (церк.-слав. Кр҃ще́нїе гдⷭ҇а бг҃а и҆ сп҃са на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀) — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

