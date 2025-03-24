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Мошки атаковали итальянский Орбетелло! Туристический сезон на грани срыва

1:44
Туризм

В Тосканском Орбетелло (Италия) жители пытаются добиться объявления чрезвычайного положения из-за нашествия мошек, которые мешают людям выходить на улицу и угрожают туристическим предприятиям.

Мошки
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:JJ_Harrison is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Мошки

Согласно заявлениям рыбакам, нашествие насекомых началось около трех недель назад и связано с массовым вымиранием мальков в 2024 году, которые были основными хищниками личинок мошек. Это явление не новое, и рыбаки связывают его с общим дефицитом кислорода в экосистеме лагуны.

В ответ на ситуацию администрация Орбетелло выделила 300 000 евро и предложила меры для борьбы с нашествием после встречи с ключевыми торговыми ассоциациями. Создана постоянная комиссия, и меры будут направлены на защиту граждан и экономической деятельности региона, однако подробности пока не озвучены.

Местные жители требуют более масштабных действий, включая объявление чрезвычайного положения в Тоскане, чтобы привлечь дополнительные средства. Их петиция "Спасите лагуну Орбетелло" собрала более 19 000 подписей. В петиции говорится о том, что жители не могут выходить на улицу и открывать окна, испытывая изоляцию, как в первые дни пандемии Covid-19.

Президент рыболовецкого кооператива Орбетелло Пьер Луиджи Пиро отметил, что экосистеме необходимы серьезные инвестиции в инфраструктуру для очистки каналов и улучшения обмена воды между лагуной и Тирренским морем. Он выразил надежду, что новые меры помогут сохранить рабочие места в туристическом сезоне, пишет CNN.

Уточнения

Пети́ция (лат. petitio — запрос) — коллективное обращение (требование, запрос, прошение).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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