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Город без прошлого: в Мумбаи важно лишь настоящее и будущее — философия жизни мегаполиса

2:11
Туризм

Мумбаи — город контрастов. Здесь живет самый богатый человек Азии Мукеш Амбани в роскошном 27-этажном доме с видом на город, в то время как рядом сотни людей спят на улицах.

Индианка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Индианка

Роскошные рестораны и дешевые закусочные с уличной едой соседствуют друг с другом.

Однако Мумбаи — это не просто город парадоксов. Он пережил теракты, наводнения и несчастные случаи, но всегда восстанавливался с мужеством и силой. Как писал индийский писатель П. Л. Дешпанде, "в Мумбаи только два сезона — лето и сезон дождей, а времени лишь два — настоящее и будущее. Прошлое не имеет значения".

Вот несколько советов о том, как ориентироваться в этом городе.

Еда

Одна из традиционных закусок — вада пав, хрустящая картофельная лепешка, которая стоит всего 20-30 рупий (около 20-30 руб.). Это сытный и доступный перекус, который можно найти возле железнодорожных станций. В дополнение к этому идеально подойдет горячий чай, который здесь называют "чай на скорую руку".

Транспорт

Местная железнодорожная сеть Мумбаи — настоящая кровеносная система города, ежедневно перевозящая миллионы людей. Толпы в поездах — обычное явление, поэтому важно знать некоторые негласные правила, такие как поднятие с места заранее перед остановкой. Если вы не хотите пропустить свою станцию, лучше выйти на две остановки раньше и потихоньку пробраться сквозь толпу. Для тех, кто предпочитает менее напряженный транспорт, доступны авторикши, местные такси и Uber.

Что посмотреть?

Большинство туристов начинают экскурсию с южной части Мумбаи, где можно увидеть викторианские и ар-деко здания. Здесь находятся Ворота Индии и пещеры Элефанта, которые являются объектом наследия ЮНЕСКО. Если вы ищете больше приключений, отправляйтесь в модный пригород Бандра, где есть стильные кофейни и возможность встретить звезд Болливуда, пишет Reuters.

Уточнения

Термин «мегаполис» применяется к любому городу с населением свыше 1 миллиона жителей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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