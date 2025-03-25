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Этикет в Дагестане: как вести себя в гостях, в мечети и на пляже, чтобы не испортить отпуск

3:09
Туризм

Желающих провести отпуск в Дагестане становится всё больше. Дагестан привлекает туристов побережьем Каспийского моря и многочисленными горами, но, отправляясь в Дагестан, желательно знать обычаи и правила поведения в этом краю.

Махачкала
Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Махачкала

В Дагестане принято здороваться даже с незнакомыми людьми, особенно если вам предстоит иметь дело с человеком, например, с продавцом на рынке, в сувенирной лавке, с соседом за столиком в кафе. Рукопожатие среди мужчин — это привычный жест, никогда не надо отвергать его, если вам подали руку, но женщины должны воздерживаться от рукопожатия, в Дагестане это не принято. Дагестанцы -очень приветливые люди. Они любят поговорить на разные темы, но при этом стоит избегать острых тем и тем более не критиковать их обычаи.

Что касается одежды, то в Дагестане женщины носят юбки или платья ниже колен. Рукава должны быть длинными. На голове обязательно должен быть платок. Мужчины носят брюки и рубашки с длинными рукавами. Если местные жители увидят туриста в шортах и в рубашке с короткими рукавами, то любитель шорт может получить замечание: в Дагестане до недавнего времени не было массового туризма, поэтому дагестанцы не привыкли к потоку отдыхающих. На пляже можно находиться в купальнике, но купальник не должен быть слишком открытым, чтобы не привлекать к себе внимания.

В Дагестане не принято громко разговаривать и вести себя агрессивно. Необходимо с уважением относится к местным традициям и помнить, что здесь существует чёткое разделение полов.

Дагестанцы очень гостеприимные люди. Если они позвали в гости, то отказываться нельзя ни в коем случае. Этим можно обидеть пригласившего. На застолье кушанье подают на большом блюде. Гости могут брать небольшие порции руками или ложкой. Важно обязательно поблагодарить хозяйку за вкусное блюдо. Надо помнить, что дагестанцы практически не употребляют спиртные напитки. Если гость хочет принести с собой спиртное, то он должен обязательно спросить разрешения у хозяина. Принести можно фрукты и сладости. Тем не менее в Дагестане производят спиртные напитки, а для туристов предусмотрены дегустационные залы, чтобы оценить напиток и выбрать по вкусу.

Дагестанцы исповедуют ислам. Мечеть для них почитаемое место. Заходить в мечеть можно в закрытой одежде и мужчинам, и женщинам. Женщины обязательно должны покрыть голову. В мечети нельзя громко разговаривать и вести фото- и киносъёмку.

Если вы хотите сделать снимок, на котором будут присутствовать люди, надо обязательно спросить у них разрешения. Если кто-то откажется, то надо принять это и воздержаться от съёмки.

Зная и соблюдая местные традиции, можно смело ехать в Дагестан, и отпуск будет незабываемым. Об этом пишут сайт "Тонкости туризма".

Уточнения

Дагеста́н официально — Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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