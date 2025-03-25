Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие россияне отказались от отдыха в Анапе в этом году, ведь нет ничего приятного в купании в испачканном мазутом море. Ища альтернативы для отдыха, туристы чаще всего сразу же отметают Геленджик из-за его соседства с Анапой, однако в туркомпаниях уверяют, что в Геленджике море не пострадало и осталось чистым. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Геленджик

Отдых в Геленджике имеет ещё ряд преимуществ: песчано-галечные пляжи, развитая инфраструктура, спокойствие, особенно в сравнении с той же Анапой, куда до последнего года всегда приезжали толпы туристов.

"Курорт более камерный и спокойный по сравнению с Анапой: береговая линия — 12 км — в несколько раз короче анапской. Меньше и отельная база, хотя выбор разнообразный", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).

