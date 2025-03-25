Всего 65 фунтов: как отдохнуть в Британии и не остаться без денег

Хороший отдых — не значит дорогой. Особенно если речь идёт о весне 2025 года и британских прибрежных городах. Исследование, проведённое брендом кредитных карт Aqua, показало, что Плимут стал самым доступным местом для короткого отпуска в Великобритании — всего 65 фунтов стерлингов за выходные для двоих.
И это не просто сухая статистика — Плимут действительно предлагает виды на побережье, атмосферу старого порта и исторический район Барбикан, где приятно гулять даже в прохладную погоду. А если хочется чего-то поярче — в городе можно заглянуть на тауэр-маяк Смитона, один из символов прибрежной Англии.
Исследование Aqua включало сразу несколько показателей:
На основании этих данных был составлен рейтинг топ-10 самых доступных городов для отдыха в весенний сезон.
Топ-10 городов, где можно отдохнуть бюджетно:
Плимут — £65
Блэкпул — £69
Портсмут — £73
Торки — £74
Уэстон-Супер-Мар — £81
Бристоль — £84
Глазго — £87
Манчестер — £89
Стратфорд-на-Эйвоне — £89
Истборн — £91
Особое внимание в рейтинге уделено прибрежным курортам — шесть из десяти направлений находятся у воды. Это неудивительно: британцы любят морской бриз, шум волн и рыбу с картошкой на свежем воздухе.
Например, Блэкпул, занявший второе место, радует гостей не только ценами, но и атмосферой праздника. Его знаменитая иллюминация, винтажные аттракционы и пирсы с морскими прогулками до сих пор создают настроение классического британского отпуска.
Все цены в списке рассчитаны на двоих за уикенд — отличная возможность для спонтанного побега из города
Погода весной в Британии — дело капризное, но большинство направлений из списка обладают приемлемым климатом и развитой инфраструктурой
Даже самые бюджетные курорты предлагают богатую историю, интересную гастрономию и пешеходные маршруты с красивыми видами
Этот рейтинг — отличная находка для:
Плимут — лидер по соотношению "цена-качество" на весну 2025 года. Но и другие города из списка заслуживают внимания, особенно если вы ищете тихий, живописный и недорогой отдых.
Путешествовать по Британии — это не обязательно дорого. Иногда, чтобы перезагрузиться, достаточно всего пары дней у моря и 65 фунтов в кармане.
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