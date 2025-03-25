Всего 65 фунтов: как отдохнуть в Британии и не остаться без денег

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Хороший отдых — не значит дорогой. Особенно если речь идёт о весне 2025 года и британских прибрежных городах. Исследование, проведённое брендом кредитных карт Aqua, показало, что Плимут стал самым доступным местом для короткого отпуска в Великобритании — всего 65 фунтов стерлингов за выходные для двоих.

Фото: commons.wikimedia by Jon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плимут, Англия

И это не просто сухая статистика — Плимут действительно предлагает виды на побережье, атмосферу старого порта и исторический район Барбикан, где приятно гулять даже в прохладную погоду. А если хочется чего-то поярче — в городе можно заглянуть на тауэр-маяк Смитона, один из символов прибрежной Англии.

Исследование Aqua включало сразу несколько показателей:

среднюю стоимость проживания на выходные для двоих

популярность направления

количество осадков

среднюю температуру воздуха

На основании этих данных был составлен рейтинг топ-10 самых доступных городов для отдыха в весенний сезон.

Топ-10 городов, где можно отдохнуть бюджетно:

Плимут — £65

Блэкпул — £69

Портсмут — £73

Торки — £74

Уэстон-Супер-Мар — £81

Бристоль — £84

Глазго — £87

Манчестер — £89

Стратфорд-на-Эйвоне — £89

Истборн — £91

Особое внимание в рейтинге уделено прибрежным курортам — шесть из десяти направлений находятся у воды. Это неудивительно: британцы любят морской бриз, шум волн и рыбу с картошкой на свежем воздухе.

Например, Блэкпул, занявший второе место, радует гостей не только ценами, но и атмосферой праздника. Его знаменитая иллюминация, винтажные аттракционы и пирсы с морскими прогулками до сих пор создают настроение классического британского отпуска.

Все цены в списке рассчитаны на двоих за уикенд — отличная возможность для спонтанного побега из города

Погода весной в Британии — дело капризное, но большинство направлений из списка обладают приемлемым климатом и развитой инфраструктурой

Даже самые бюджетные курорты предлагают богатую историю, интересную гастрономию и пешеходные маршруты с красивыми видами

Этот рейтинг — отличная находка для:

тех, кто не хочет тратить много, но всё же желает сменить обстановку

пар, ищущих недорогие варианты романтического уикенда

семей, которые ценят природу и атмосферу без лишнего шума

всех, кто хочет отдохнуть у моря, не выезжая за пределы страны

Плимут — лидер по соотношению "цена-качество" на весну 2025 года. Но и другие города из списка заслуживают внимания, особенно если вы ищете тихий, живописный и недорогой отдых.

Путешествовать по Британии — это не обязательно дорого. Иногда, чтобы перезагрузиться, достаточно всего пары дней у моря и 65 фунтов в кармане.

Уточнения

Стра́тфорд-апон-Э́йвон (англ. Stratford-upon-Avon — «Стратфорд-на-Эйвоне») — город в Средней Англии, расположенный на реке Эйвон. Город известен как родина драматурга Уильяма Шекспира.



Пли́мут (англ Plymouth) — город в Англии, выделенный в унитарную единицу со статусом «сити», на юго-западе церемониального графства Девон. В нем расположены военные судоверфи и крупнейшая в Западной Европе военно-морская база.

