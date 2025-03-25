МЧС предупреждает: горные склоны стали смертельной ловушкой

Южные горы зовут своими пейзажами, но сейчас — не лучшее время для прогулок. До 26 марта в Краснодарском крае и Республике Адыгея действует штормовое предупреждение. Об этом официально сообщает МЧС. Особенно опасной ситуация становится на высоте выше 1500 метров, где значительно возрастает риск схода лавин.
Спасатели настоятельно просят воздержаться от походов в горы, особенно в периоды снегопадов. Даже опытные туристы могут оказаться в беде, если недооценят силу стихии.
Лавиноопасность — не шутка. При интенсивных снегопадах даже небольшой сдвиг снежной массы может привести к трагедии. Сейчас склоны на высоте выше полутора километров в регионе особенно подвержены риску.
Именно поэтому МЧС напоминает: не стоит выходить в горы до улучшения погодных условий, а тем более — без сопровождения опытных проводников и без должной экипировки.
Советы, которые могут спасти жизнь
Если вы всё же оказались в горах, важно помнить основные правила безопасности при угрозе лавины:
Весна — коварный сезон. С одной стороны, солнышко пригревает, и кажется, что всё спокойно. С другой — высоко в горах снег всё ещё рыхлый и нестабильный. А резкие перепады температуры и давление способствуют лавинообразованию.
Каждую весну спасатели сталкиваются с тем, что люди игнорируют предупреждения, полагаясь на собственную подготовку или "авось". Не стоит проверять судьбу — лучше подождать, пока погода станет безопасной.
Если вы собирались в поход или на горнолыжный курорт — проверьте информацию, возможно, стоит перенести поездку. Безопасность всегда важнее красивых видов или адреналина.
МЧС также просит делиться официальной информацией с друзьями и знакомыми, особенно с теми, кто может оказаться в горах в ближайшие дни.
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