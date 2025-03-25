Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых надёжных моторов грузовиков СССР
Наследственность и рак груди: как узнать свои риски
Владимир Путин раскрыл главный секрет физического и морального здоровья нации
Удобрения, от которых растения перестают плодоносить — и как их заменить
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Больше не Непара: Дарья Храмова сделала неожиданное заявление об уходе из группы
Больше солнца, меньше воды: тревожные прогнозы для озера Гарда
Джинсы больше не займут весь шкаф: этот трюк изменит всё
Зачем сыпать килограмм соли в духовку — и как это делает курицу вкуснее

МЧС предупреждает: горные склоны стали смертельной ловушкой

2:36
Туризм

Южные горы зовут своими пейзажами, но сейчас — не лучшее время для прогулок. До 26 марта в Краснодарском крае и Республике Адыгея действует штормовое предупреждение. Об этом официально сообщает МЧС. Особенно опасной ситуация становится на высоте выше 1500 метров, где значительно возрастает риск схода лавин.

Снежная лавина
Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Снежная лавина

Спасатели настоятельно просят воздержаться от походов в горы, особенно в периоды снегопадов. Даже опытные туристы могут оказаться в беде, если недооценят силу стихии.

Лавиноопасность — не шутка. При интенсивных снегопадах даже небольшой сдвиг снежной массы может привести к трагедии. Сейчас склоны на высоте выше полутора километров в регионе особенно подвержены риску.

Именно поэтому МЧС напоминает: не стоит выходить в горы до улучшения погодных условий, а тем более — без сопровождения опытных проводников и без должной экипировки.

Советы, которые могут спасти жизнь

Если вы всё же оказались в горах, важно помнить основные правила безопасности при угрозе лавины:

  • Следите за прогнозом погоды и срочными сообщениями от МЧС
  • Не поднимайтесь в горы в дни снегопадов и сильного ветра
  • В случае начала снежного обвала — укройтесь за выступом скалы или стволом дерева
  • Если вас захватывает лавина — делайте широкие движения руками и ногами, чтобы удерживаться ближе к поверхности
  • Постарайтесь создать перед лицом воздушную подушку — это поможет дышать, если вас засыплет
  • Не паникуйте: именно самообладание часто становится решающим фактором спасения

Весна — коварный сезон. С одной стороны, солнышко пригревает, и кажется, что всё спокойно. С другой — высоко в горах снег всё ещё рыхлый и нестабильный. А резкие перепады температуры и давление способствуют лавинообразованию.

Каждую весну спасатели сталкиваются с тем, что люди игнорируют предупреждения, полагаясь на собственную подготовку или "авось". Не стоит проверять судьбу — лучше подождать, пока погода станет безопасной.

Если вы собирались в поход или на горнолыжный курорт — проверьте информацию, возможно, стоит перенести поездку. Безопасность всегда важнее красивых видов или адреналина.

МЧС также просит делиться официальной информацией с друзьями и знакомыми, особенно с теми, кто может оказаться в горах в ближайшие дни.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии
Экономика и бизнес
Австралийская находка перевернёт рынок титана: новый игрок бросает вызов Китаю, России и Японии Аудио 
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу
Садоводство, цветоводство
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу Аудио 
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Еда и рецепты
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
РФ и США начали переговоры по демилитаризации Чёрного моря. Говорили ли об Одессе? Любовь Степушова Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
Последние материалы
Наследственность и рак груди: как узнать свои риски
Владимир Путин раскрыл главный секрет физического и морального здоровья нации
Удобрения, от которых растения перестают плодоносить — и как их заменить
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Больше не Непара: Дарья Храмова сделала неожиданное заявление об уходе из группы
Больше солнца, меньше воды: тревожные прогнозы для озера Гарда
Джинсы больше не займут весь шкаф: этот трюк изменит всё
Зачем сыпать килограмм соли в духовку — и как это делает курицу вкуснее
Как вырастить красоту в саду и не стать рабом лопаты: советы по уходу за астильбой
Научились производить то, чего не было! Локальные бренды игристых вин завоёвывают рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.