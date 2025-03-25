МЧС предупреждает: горные склоны стали смертельной ловушкой

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Южные горы зовут своими пейзажами, но сейчас — не лучшее время для прогулок. До 26 марта в Краснодарском крае и Республике Адыгея действует штормовое предупреждение. Об этом официально сообщает МЧС. Особенно опасной ситуация становится на высоте выше 1500 метров, где значительно возрастает риск схода лавин.

Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Снежная лавина

Спасатели настоятельно просят воздержаться от походов в горы, особенно в периоды снегопадов. Даже опытные туристы могут оказаться в беде, если недооценят силу стихии.

Лавиноопасность — не шутка. При интенсивных снегопадах даже небольшой сдвиг снежной массы может привести к трагедии. Сейчас склоны на высоте выше полутора километров в регионе особенно подвержены риску.

Именно поэтому МЧС напоминает: не стоит выходить в горы до улучшения погодных условий, а тем более — без сопровождения опытных проводников и без должной экипировки.

Советы, которые могут спасти жизнь

Если вы всё же оказались в горах, важно помнить основные правила безопасности при угрозе лавины:

Следите за прогнозом погоды и срочными сообщениями от МЧС

Не поднимайтесь в горы в дни снегопадов и сильного ветра

В случае начала снежного обвала — укройтесь за выступом скалы или стволом дерева

Если вас захватывает лавина — делайте широкие движения руками и ногами, чтобы удерживаться ближе к поверхности

Постарайтесь создать перед лицом воздушную подушку — это поможет дышать, если вас засыплет

Не паникуйте: именно самообладание часто становится решающим фактором спасения

Весна — коварный сезон. С одной стороны, солнышко пригревает, и кажется, что всё спокойно. С другой — высоко в горах снег всё ещё рыхлый и нестабильный. А резкие перепады температуры и давление способствуют лавинообразованию.

Каждую весну спасатели сталкиваются с тем, что люди игнорируют предупреждения, полагаясь на собственную подготовку или "авось". Не стоит проверять судьбу — лучше подождать, пока погода станет безопасной.

Если вы собирались в поход или на горнолыжный курорт — проверьте информацию, возможно, стоит перенести поездку. Безопасность всегда важнее красивых видов или адреналина.

МЧС также просит делиться официальной информацией с друзьями и знакомыми, особенно с теми, кто может оказаться в горах в ближайшие дни.