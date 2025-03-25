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Жирафы Ротшильда заглянут в ваше окно: уникальный отель в Кении дарит невероятный опыт

1:09
Туризм

В Кении есть удивительное место Giraffe Manor. Здесь обитает редкий вид жирафов. Это жирафы Ротшильда. Эти животные почти исчезли из природы, и их возрождение началось в 1974 году, когда Джок и Бетти Лесли-Мелвилл организовали приют для жирафов. 

Жираф
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жираф

Рядом с приютом был построен отель. Отдыхающие отеля могут пообщаться с животными. Жирафы свободно гуляют по территории вокруг отеля, заглядывают в окна и подходят к людям.

В часы завтрака с шести до девяти утра желающие могут покормить жирафов специальными гранулами. Жирафы аккуратно берут кушанье губами с ладоней отдыхающих. Затем жирафы отправляются на прогулку по парку. Вечером животные снова подходят к столовой, чтобы получить очередную порцию корма. 

Гостям отеля очень нравится общение с жирафами. Часть средств от сдачи номеров в отеле жертвуется на восстановление редкого вида этих удивительных животных. Об этом рассказала "Моя Москва. онлайн".

Уточнения

Жира́ф Ро́тшильда (лат. Giraffa camelopardalis rothschildi) — подвид жирафа (Giraffa camelopardalis), который считается самым редким. В дикой природе его представителей осталось менее чем 700, и все они обитают в заповедниках Кении и Уганды.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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