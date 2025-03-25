Америка теряет туристов: при чём тут Трамп и при чём тут… Гренландия

3:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Америка всегда считалась мечтой — для жизни, карьеры и, конечно, путешествий. Но кажется, что в последние годы мечта теряет свою привлекательность. Всё больше туристов из Европы — особенно из Германии и Дании — отказываются от поездок в США, и причиной этому служат не цены, не климат, а… политика.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Согласно публикации британской Independent, волна отказов от американских направлений напрямую связана с действиями действующего президента Дональда Трампа. Его резкие высказывания, спорные политические шаги и изменчивое отношение к союзникам заставляют людей смотреть в другую сторону при выборе страны для отпуска.

Среди причин, которые особенно задели европейцев, — оспаривание Трампом роли НАТО и европейского альянса, идея аннексии Гренландии, ужесточение пограничной и визовой политики, активное преследование мигрантов и втягивание страны в торговые войны.

Для многих это не просто громкие заголовки — это призма, через которую теперь видится вся Америка.

Реакция Дании оказалась особенно эмоциональной. После заявлений Трампа о возможности "покупки" Гренландии, туристический интерес к США среди датчан заметно упал. Только в феврале количество поездок из Дании в Америку снизилось на 6%.

Показательный случай: датский турист отменил поездку в Калифорнию и… удалил татуировку со звёздами и полосами — вот до какого уровня дошло личное восприятие политики.

В Германии ситуация схожая. Немцы рассматривают Канаду как более привлекательную и дружественную альтернативу для путешествий. Помимо схожего климата и языка, страна предлагает схожий уровень инфраструктуры, но без политического напряжения.

Общий турпоток из Западной Европы в США сократился на 1% в феврале, и эксперты связывают это не с экономикой, а с репутацией страны.

Интересно, что сама Канада на фоне всего этого получает туристический бонус. Несмотря на то что Трамп угрожал "превратить Канаду в 51-й штат", сама страна переживает настоящий туристический бум.

Количество бронирований жилья канадцами в Европе выросло на 32% летом, а европейцы всё чаще выбирают Канаду вместо США для длительных поездок и путешествий.

Цифры говорят сами за себя: в 2023 году туристы из Европы потратили в США $155 млрд. Причём иностранец в США тратит в 7-8 раз больше, чем местный турист. Таким образом, снижение интереса — это не только удар по имиджу, но и по экономике туризма.

И хотя 1-6% может показаться незначительным, в масштабах страны это миллионы долларов недополученной прибыли.

Пока сложно сказать, насколько долгосрочным окажется этот тренд. Возможная смена власти в США или мягкая риторика в будущем могут вернуть туристов. Однако сейчас заметно одно: туризм всё чаще становится заложником политики, и даже привычный отпуск может быть отменён по причинам, не связанным ни с погодой, ни с сервисом.