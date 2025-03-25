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Пилот выломал дверь туалета и оскорбил иудея: что произошло на борту самолёта

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Туризм

Ортодоксальный иудей Исроэль Либб возвращался из Мексики в Нью-Йорк со своим знакомым. Вскоре после того как самолёт взлетел, Либб пошёл в туалет и долго не выходил. Об этом сообщает The Independent.

Салон самолёта
Фото: flickr.com by Rene Ehrhardt, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон самолёта

Стюардесса обратилась к спутнику Либба, чтобы тот узнал, нормально ли себя чувствует запершийся в кабинке пассажир. Тот ответил, что у Исроэля запор, и пообещал, что скоро он освободит туалет, но пилот не стал ждать, выломал дверь в туалет и, не дав мужчине надеть штаны, в таком виде затолкал его обратно в салон. К тому же он сопровождал свои действия издевательскими шуточками по поводу иудаизма.

В Нью-Йорке Либба и его знакомого арестовали, но быстро отпустили, разобравшись, что они не были виноваты в произошедшем. Пострадавший собирается добиться через суд, чтобы ему возместили моральный и физический ущерб.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Пилот выломал дверь туалета и оскорбил иудея: что произошло на борту самолёта
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