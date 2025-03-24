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Вы могли сидеть на чужом месте: как пассажиры захватывают лучшие кресла в самолётах

2:30
Туризм

Вы когда-нибудь видели, как кто-то просто садится в самолёте на чужое место и делает вид, что всё в порядке? Эта практика становится всё более распространённой, а настоящими мастерами такого трюка называют чехов.

Стюардесса в салоне самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стюардесса в салоне самолета

Как это работает?

Ситуация знакома многим: пассажир подходит к своему месту и обнаруживает, что оно уже занято. На вежливую просьбу освободить место следует невинный взгляд и пожатие плечами. Некоторые делают вид, что не понимают, другие даже возмущаются: "Ну и что такого? Здесь же полно свободных мест!"

Чаще всего путешественники самовольно пересаживаются в ряды у аварийных выходов, где больше места для ног, или пытаются устроиться в бизнес-классе. Кто-то занимает свободные кресла у окна, даже если у него место в середине, а самые хитрые успевают присесть в первом классе перед раздачей приветственных напитков, надеясь на бесплатное шампанское.

Попытка — не пытка

Чехов называют знатоками бесплатных удовольствий. Это проявляется и в поездках по системе "всё включено", и в самолётных манипуляциях. Многие просто проверяют, "пройдёт ли". Если хозяин места не приходит — отлично. Если приходит — пассажир делает удивлённое лицо и не спеша пересаживается.

Стюардам приходится разбираться с такими хитрецами, вместо того чтобы сосредоточиться на безопасности и комфорте пассажиров. Иногда это заканчивается мирным пересаживанием, но бывают и стычки, когда нарушитель отказывается уходить.

"Ну и что? Здесь же полно свободных мест!" — могут услышать бортпроводники. Но они не могут тратить время на "невидимых пассажиров первого класса", а если таких нахлебников становится слишком много, начинается хаос: люди стоят в проходах, ищут свои места, рейс задерживается, а экипаж мечется по салону.

Как поступить, если кто-то занял ваше место?

Если столкнулись с таким пассажиром, сохраняйте спокойствие и уверенно попросите освободить ваше место. Не поддавайтесь на уловки и "запутанность". Если человек упорствует, не стесняйтесь позвать стюарда.

В следующий раз в полёте обратите внимание на окружающих. Возможно, вы увидите такого "захватчика мест" в действии. А может, именно вам предстоит вернуть его на законное место.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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