Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы уже не первый раз отдыхаете в Анталье и хотите чего-то нового, Турция готова предложить свежие направления. В 2024 году власти страны начали активно продвигать черноморское побережье, ориентируясь в том числе на туристов из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Как рассказал на встрече туроператора Aneх Tour по Турции посол этой страны в России Танжу Билгич, между Сочи и турецким побережьем Чёрного моря запущено водное сообщение. Это создаёт удобный и живописный маршрут для тех, кто хочет сменить обстановку, не покидая при этом знакомый климат и атмосферу.

Одним из новых приоритетных регионов стал Мерсин — курортный город, о котором российские туристы пока знают мало. И зря.

Во-первых, это зелёный, тёплый регион с длинными пляжами, которые, по словам турецкой стороны, даже протяжённее, чем в Анталье. Местная природа — идеальное сочетание моря, гор и зелёных ландшафтов, что делает его особенно привлекательным для гостей с Ближнего Востока. Теперь — и для россиян.

Во-вторых, здесь идёт масштабное развитие инфраструктуры. Мерсин — это не только курорт, но и крупный экономический центр, где строится атомная электростанция "Аккую". Инвестиции в регион придают ему дополнительный вес и перспективы для роста туризма.

Одним из важных шагов стало открытие нового аэропорта между Аданой и Мерсином, который позволяет быстрее и удобнее добираться до южных турецких курортов. Кроме того, "Аэрофлот" запустил прямые рейсы в Адану, а значит, путь к новым пляжам и экскурсиям стал проще, чем когда-либо.

Эти маршруты открывают доступ к побережью, которое раньше оставалось в тени более популярных направлений — теперь же это шанс открыть для себя "другую" Турцию.

Турецкая сторона делает ставку не только на солнце и море, но и на гастрономический туризм. Посол напомнил, что Турция — это не только донеры и кебабы. Местная кухня разнообразна и региональна: от пряных блюд юго-востока до средиземноморских деликатесов с оливковым маслом, свежими морепродуктами и ароматными травами.

Это направление туризма активно продвигается, и всё больше ресторанов включаются в маршруты гастротуров, предлагая не только блюда, но и мастер-классы, поездки на фермы и рынки, а также знакомства с местными поварами.

Турция также делает акцент на спортивный и культурный туризм. Здесь можно совместить пляжный отдых с походами, велопрогулками, серфингом и даже йога-ретритами. А богатая история страны позволяет легко дополнить отпуск посещением древних руин, мечетей и музеев.

Это особенно актуально для тех, кто ищет что-то большее, чем просто лежак у бассейна.

Турция расширяет горизонты и предлагает неожиданные, но перспективные направления для отдыха. Если вам хочется чего-то нового, без суеты и толп, с возможностью открыть неизведанное побережье — стоит присмотреться к Мерсину и другим городам турецкого Чёрного моря.

Всё больше маршрутов, прямых рейсов и удобных решений — отдых, который раньше казался нестандартным, сегодня становится настоящим туристическим трендом.

Уточнения

Ме́рсин (тур. Mersin) — город, расположенный на юго-восточном побережье Турции (Мерсинский залив), в котором проживает около 1 765 800 жителей.



А́дана или Адана́ (тур. Adana; греч. Άδανα) — административный центр области Адана, расположенный в Средиземноморском регионе Турции на реке Сейхан (лат. Sarus), в 50 км от берега Средиземного моря.

