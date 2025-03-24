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Барселона удваивает налог на туристов: стоит ли ехать в 2025 году

2:19
Туризм

Испания столкнулась с волной недовольства после объявления о введении новых туристических налогов, которые затронут 90 миллионов путешественников уже в 2025 году. Это решение вызвало острую реакцию как у представителей туристического бизнеса, так и у местных жителей, что привело к протестам и ужесточению правил в ключевых туристических регионах.

Барселона, международный аэропорт, вечер - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Барселона, международный аэропорт, вечер - panoramio

Почему вводятся новые налоги?

Местные власти объясняют повышение сборов необходимостью решить проблемы перенаселенности и жилищного кризиса в популярных направлениях. В Барселоне и на Тенерифе уже прошли массовые протесты, так как жители недовольны наплывом туристов, ростом цен на жилье и перегруженной инфраструктурой. В ответ власти приняли решение ужесточить контроль и повысить туристические налоги.

Насколько поднимутся сборы?

С 2025 года туристический налог на Балеарских островах увеличится с £3,36 до £5,04 за ночь. Для пассажиров круизных лайнеров рост будет еще более ощутимым — сборы вырастут на 200% (с £1,68 до £5,04 с человека за ночь).

В Барселоне туристический налог должен увеличиться вдвое, и в зависимости от уровня отеля гости будут платить до £12,40 за ночь. В Сольере (Майорка) уже ввели правило "только для местных", ограничивающее въезд автомобилей туристов в центр города.

Как отреагировал туристический бизнес?

Испанские предприниматели из сферы туризма резко выступили против новых налогов, утверждая, что это негативно скажется на привлекательности страны для путешественников. На встрече с представителями власти, в том числе с Хули Фернандесом, генеральным секретарем по экономике и финансам, и Кристиной Лаже, генеральным директором по туризму Женералитата, они потребовали провести полный экономический анализ последствий этих мер. Бизнес настаивает, что рост цен на проживание может снизить поток туристов и навредить экономике.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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