Куда поехать этой весной: самый выгодный город Европы для путешествий

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новое исследование показало, что одним из самых доступных направлений для отдыха в Европе этой весной станет Прага. По данным инвестиционной платформы Saxo, в столице Чехии можно купить пинту пива всего за £1,99, а ужин на двоих обойдется в среднем в £35.

Фото: commons.wikimedia.org by Собственная работа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прага. Памятник Яну Гусу

Выгодными окажутся не только цены на еду и напитки, но и сам отдых. Перелет в Прагу из Великобритании стоит около £132, а трехдневное проживание в отеле — около £156. В сумме поездка выйдет примерно в £328.

Что посмотреть в Праге

Прага, разделенная рекой Влтавой, известна как "город ста шпилей". В историческом центре можно прогуляться по площади Старого города, полюбоваться красочными барочными зданиями, готическими церквями и средневековыми часами с анимационным шоу каждый час.

Одной из главных достопримечательностей остается Карлов мост, который соединяет Старый город с Пражским градом. Это не только архитектурное чудо, но и одно из самых живописных мест города.

Еще одна популярная локация — Летенский парк, откуда открывается потрясающий вид на Прагу. В парке можно увидеть огромный движущийся метроном, а под ним — культурное пространство Stalin Letná, где летом проходят киносеансы и музыкальные вечеринки.

Стоит заглянуть и на Вацлавскую площадь, где путешественники могут познакомиться с историей города и заняться шопингом. Здесь также стартуют многие экскурсионные маршруты.

Когда ехать в Прагу?

Лучшее время для поездки — с июня по август, когда температура держится в диапазоне 15-25°C. Однако если хочется сэкономить и избежать большого наплыва туристов, стоит рассмотреть зимние месяцы — с декабря по февраль.

Перелет в Прагу из Лондона можно найти всего за £36 в оба конца, например, на рейсах Ryanair из аэропорта Станстед.

Финансовая выгода путешествий в Чехию

Дэн Сквайрс из Saxo отметил, что за последние два года фунт укрепился по отношению к евро примерно на 6%, что делает поездки по Европе более выгодными для британских туристов.

"Наше исследование показывает, что некоторые направления предлагают гораздо больше выгоды, чем другие. Это похоже на инвестиции: важно не только следить за трендами, но и понимать реальную стоимость", — отметил он.

Тем, кто хочет разумно спланировать расходы на отпуск, может помочь гибкий ISA, который позволяет накапливать деньги без налогов и снимать их по необходимости, не теряя лимита на текущий год.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад.

