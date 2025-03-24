Пирамида, которая старше Гизы: тайна египетской Саккары

Мало что сравнится с ощущением, когда перед вами открывается древнее величие пирамид Гизы. Но момент может быть испорчен — туристической группой в одинаковых панамах, навязчивыми продавцами сувениров и бесконечными селфи-палками. А ещё Каир, где вы, скорее всего, остановитесь, может оказаться не самым безопасным местом. Но есть альтернатива!
Всего в 20 милях к югу от Каира находится Саккара — некрополь древнего Мемфиса, который подарит вам возможность увидеть египетские чудеса без толп туристов.
Здесь вы найдёте множество гробниц, храмов и пирамид, включая Ступенчатую пирамиду Джосера — первую пирамиду Египта, построенную за столетие до знаменитых пирамид Гизы.
Легко добраться. Достаточно прилететь в Каир, а затем всего за 1 час 20 минут на такси или арендованном авто доехать до юга.
Отели на любой вкус. Для любителей роскоши подойдёт пятизвёздочный Marriott Mena House в Каире, а рядом с Саккарой есть небольшие гостевые дома.
Жемчужина Саккары — Ступенчатая пирамида Джосера. Её шесть ярусов, поднимающиеся на 62 метра, стали первым шагом к строительству более поздних пирамид с гладкими сторонами. Этот архитектурный прорыв был создан гениальным Имхотепом, которого позже обожествили как бога мудрости.
Под пирамидой простирается сеть туннелей длиной три мили, предназначенных для защиты фараона в загробном мире.
После 14-летней реставрации, завершённой в 2020 году, туристы снова могут заглянуть внутрь пирамиды и увидеть её уникальные коридоры и фрагменты саркофага Джосера.
Помимо пирамиды Джосера, здесь есть:
Саккара — это шанс почувствовать дух Древнего Египта без суеты туристических маршрутов. А завершить день можно, прокатившись по Нилу, как это делали фараоны.
Сакка́ра (араб سقارة) — селение в Египте, примерно в 25 км к югу от Каира. В нём находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Название происходит от имени бога мёртвых Сокара, покровителя некрополей.
Имхоте́п (егип. jj-m-ḥtp "Пришедший в умиротворении"; др.-греч. Ἰμούθης) — древнеегипетский мудрец, архитектор, астролог периода Древнего царства, считается строителем 6-ступенчатой пирамиды Джосера (первого большого каменного сооружения в истории) в Саккарском некрополе, рядом с Мемфисом.
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