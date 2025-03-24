Пирамида, которая старше Гизы: тайна египетской Саккары

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мало что сравнится с ощущением, когда перед вами открывается древнее величие пирамид Гизы. Но момент может быть испорчен — туристической группой в одинаковых панамах, навязчивыми продавцами сувениров и бесконечными селфи-палками. А ещё Каир, где вы, скорее всего, остановитесь, может оказаться не самым безопасным местом. Но есть альтернатива!

Фото: commons.wikimedia.org by Soc-Dem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ступенчатая пирамида в Саккаре

Всего в 20 милях к югу от Каира находится Саккара — некрополь древнего Мемфиса, который подарит вам возможность увидеть египетские чудеса без толп туристов.

Здесь вы найдёте множество гробниц, храмов и пирамид, включая Ступенчатую пирамиду Джосера — первую пирамиду Египта, построенную за столетие до знаменитых пирамид Гизы.

Почему стоит поехать в Саккару?

Легко добраться. Достаточно прилететь в Каир, а затем всего за 1 час 20 минут на такси или арендованном авто доехать до юга.

Отели на любой вкус. Для любителей роскоши подойдёт пятизвёздочный Marriott Mena House в Каире, а рядом с Саккарой есть небольшие гостевые дома.

Пирамида, с которой всё началось

Жемчужина Саккары — Ступенчатая пирамида Джосера. Её шесть ярусов, поднимающиеся на 62 метра, стали первым шагом к строительству более поздних пирамид с гладкими сторонами. Этот архитектурный прорыв был создан гениальным Имхотепом, которого позже обожествили как бога мудрости.

Под пирамидой простирается сеть туннелей длиной три мили, предназначенных для защиты фараона в загробном мире.

После 14-летней реставрации, завершённой в 2020 году, туристы снова могут заглянуть внутрь пирамиды и увидеть её уникальные коридоры и фрагменты саркофага Джосера.

Саккара — это больше, чем одна пирамида

Помимо пирамиды Джосера, здесь есть:

Сердаб фараона — зал с высеченной статуей Джосера, которая будто наблюдает за посетителями.

Пирамида Тети — снаружи разрушена, но внутри сохранились звёздные узоры на потолке.

Мастаба Мерерука — древняя гробница с детализированными резными сценами из жизни фараона.

Пирамида Унаса — внутри можно увидеть древние магические тексты, призванные сопровождать фараона в загробном мире.

Гробницы Нового царства — захоронения царских чиновников, в том числе связанных с Тутанхамоном.

Саккара — это шанс почувствовать дух Древнего Египта без суеты туристических маршрутов. А завершить день можно, прокатившись по Нилу, как это делали фараоны.

Уточнения

Сакка́ра (араб سقارة) — селение в Египте, примерно в 25 км к югу от Каира. В нём находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Название происходит от имени бога мёртвых Сокара, покровителя некрополей.





Имхоте́п (егип. jj-m-ḥtp "Пришедший в умиротворении"; др.-греч. Ἰμούθης) — древнеегипетский мудрец, архитектор, астролог периода Древнего царства, считается строителем 6-ступенчатой пирамиды Джосера (первого большого каменного сооружения в истории) в Саккарском некрополе, рядом с Мемфисом.

