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Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь

1:37
Туризм

Хотели бы вы путешествовать без страха разрядить всю электронику? Теперь это реально! Компания Bluetti представила рюкзаки с интегрированными powerbank, которые не только заряжают вашу технику, но и обеспечивают удобство переноски.

Женщина на автобусной станции
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина на автобусной станции

Энергия в дороге

Bluetti известен своими мощными аккумуляторами, но переносить эти "энергетические кирпичи" непросто. Новые рюкзаки решают эту проблему: они объединяют удобство классического туристического рюкзака с возможностью заряжать устройства на ходу.

Это идеальный вариант для фотографов, видеографов и путешественников, которые берут с собой ноутбуки, камеры и дроны.

Что внутри?

Каждая модель оснащена специальным отсеком для powerbank'а, а также стандартными отделениями для остальных вещей.

  • Максимальная нагрузка – 30 кг.
  • Продуманная система хранения, которая защищает хрупкую технику.
  • Система внешнего крепления для спальников, инструментов и другого снаряжения.

Две модели на выбор

  • Bluetooth-гарнитура 1 – аккумулятор 269 Втч (отдача 300 Вт), 42 литра полезного объёма.
  • Bluetooth-гарнитура 2 – аккумулятор 512 Втч (отдача 700 Вт), 60 литров полезного пространства.

Эти рюкзаки не просто удобны – они открывают новые возможности для автономной работы и путешествий. Теперь вы всегда будете на связи и с полным зарядом

Уточнения

Рюкза́к (от нем. Rucksack, от Rücken — «спина» и Sack — «мешок») — специализированная сумка для длительной переноски на спине различных грузов.
 

Bluetooth (от слов англ. blue — синий и tooth — зуб, произносится /bluːtuːθ/), блюту́с — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN).  Дальность сильно зависит от преград и помех, даже в одном помещении

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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