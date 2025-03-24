Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотели бы вы путешествовать без страха разрядить всю электронику? Теперь это реально! Компания Bluetti представила рюкзаки с интегрированными powerbank, которые не только заряжают вашу технику, но и обеспечивают удобство переноски.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина на автобусной станции

Энергия в дороге

Bluetti известен своими мощными аккумуляторами, но переносить эти "энергетические кирпичи" непросто. Новые рюкзаки решают эту проблему: они объединяют удобство классического туристического рюкзака с возможностью заряжать устройства на ходу.

Это идеальный вариант для фотографов, видеографов и путешественников, которые берут с собой ноутбуки, камеры и дроны.

Что внутри?

Каждая модель оснащена специальным отсеком для powerbank'а, а также стандартными отделениями для остальных вещей.

Максимальная нагрузка – 30 кг.

Продуманная система хранения, которая защищает хрупкую технику.

Система внешнего крепления для спальников, инструментов и другого снаряжения.

Две модели на выбор

Bluetooth-гарнитура 1 – аккумулятор 269 Втч (отдача 300 Вт), 42 литра полезного объёма.

Bluetooth-гарнитура 2 – аккумулятор 512 Втч (отдача 700 Вт), 60 литров полезного пространства.

Эти рюкзаки не просто удобны – они открывают новые возможности для автономной работы и путешествий. Теперь вы всегда будете на связи и с полным зарядом

Уточнения

Рюкза́к (от нем. Rucksack, от Rücken — «спина» и Sack — «мешок») — специализированная сумка для длительной переноски на спине различных грузов.





Bluetooth (от слов англ. blue — синий и tooth — зуб, произносится /bluːtuːθ/), блюту́с — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN). Дальность сильно зависит от преград и помех, даже в одном помещении

