Не только несёт, но и питает: рюкзак будущего уже здесь

Хотели бы вы путешествовать без страха разрядить всю электронику? Теперь это реально! Компания Bluetti представила рюкзаки с интегрированными powerbank, которые не только заряжают вашу технику, но и обеспечивают удобство переноски.
Bluetti известен своими мощными аккумуляторами, но переносить эти "энергетические кирпичи" непросто. Новые рюкзаки решают эту проблему: они объединяют удобство классического туристического рюкзака с возможностью заряжать устройства на ходу.
Это идеальный вариант для фотографов, видеографов и путешественников, которые берут с собой ноутбуки, камеры и дроны.
Каждая модель оснащена специальным отсеком для powerbank'а, а также стандартными отделениями для остальных вещей.
Эти рюкзаки не просто удобны – они открывают новые возможности для автономной работы и путешествий. Теперь вы всегда будете на связи и с полным зарядом
Рюкза́к (от нем. Rucksack, от Rücken — «спина» и Sack — «мешок») — специализированная сумка для длительной переноски на спине различных грузов.
Bluetooth (от слов англ. blue — синий и tooth — зуб, произносится /bluːtuːθ/), блюту́с — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN). Дальность сильно зависит от преград и помех, даже в одном помещении
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.