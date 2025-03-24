Уникальные приключения на Гавайях, о которых мало кто знает

Хотите увидеть Гавайи без суеты и толп? Калаоа — небольшое поселение на Большом острове — идеально подойдёт для неспешного отдыха и знакомства с природой архипелага. Здесь можно исследовать древние руины, пышные кофейные плантации и уединённые пляжи.
Калаоа расположена всего в нескольких километрах от международного аэропорта Кона, что делает её удобной отправной точкой. Аренда автомобиля позволит вам исследовать национальный исторический парк Калоко-Хонокохау, где сохранились древние гавайские пруды для разведения рыбы и уникальные петроглифы.
Любители пляжного отдыха найдут здесь живописные места:
Хуалалаи — один из действующих вулканов острова, который можно исследовать в сопровождении гидов. Маршруты проходят через лавовые трубки и кратеры, доступные только с частными экскурсиями.
После прогулки по вулканическим пейзажам стоит посетить Greenwell Farms — старейшую кофейную ферму региона. Здесь проводят бесплатные экскурсии и дегустации, позволяя попробовать легендарный кофе Кона.
Чтобы избежать толп и сэкономить, приезжайте в апреле-мае или сентябре-ноябре. В это время авиабилеты и жильё дешевле. Если планируете экскурсии, бронируйте заранее — особенно водные развлечения.
Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. Официальный язык — английский. Столица и крупнейший город штата — Гонолулу.
Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel - дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами. Также в холодной воде может быть надет гидрокостюм.
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