Уникальные приключения на Гавайях, о которых мало кто знает

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите увидеть Гавайи без суеты и толп? Калаоа — небольшое поселение на Большом острове — идеально подойдёт для неспешного отдыха и знакомства с природой архипелага. Здесь можно исследовать древние руины, пышные кофейные плантации и уединённые пляжи.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальмы у моря

Как добраться и что посмотреть

Калаоа расположена всего в нескольких километрах от международного аэропорта Кона, что делает её удобной отправной точкой. Аренда автомобиля позволит вам исследовать национальный исторический парк Калоко-Хонокохау, где сохранились древние гавайские пруды для разведения рыбы и уникальные петроглифы.

Лучшие пляжи для отдыха и снорклинга

Любители пляжного отдыха найдут здесь живописные места:

Залив Куа (Маниниовали) — белый песок, кристально чистая вода, отличное место для плавания и бодисерфинга.

Пляж Лаалоа (Волшебные пески) — известен своими исчезающими песками, мягкими волнами и потрясающими закатами.

Пляжный парк Кахалу — рай для снорклинга с коралловыми рифами, морскими черепахами и экзотическими рыбами.

Залив Кеахоу — место для каякинга, сапсерфинга и ночных погружений с мантами.

Вулканические ландшафты и кофейные фермы

Хуалалаи — один из действующих вулканов острова, который можно исследовать в сопровождении гидов. Маршруты проходят через лавовые трубки и кратеры, доступные только с частными экскурсиями.

После прогулки по вулканическим пейзажам стоит посетить Greenwell Farms — старейшую кофейную ферму региона. Здесь проводят бесплатные экскурсии и дегустации, позволяя попробовать легендарный кофе Кона.

Когда ехать и что учитывать

Чтобы избежать толп и сэкономить, приезжайте в апреле-мае или сентябре-ноябре. В это время авиабилеты и жильё дешевле. Если планируете экскурсии, бронируйте заранее — особенно водные развлечения.

Уточнения

Гава́йи (англ. Hawaii,) — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США. Официальный язык — английский. Столица и крупнейший город штата — Гонолулу.



Сноркелинг (снорклинг) (нем. Schnorchel - дыхательная трубка) — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами. Также в холодной воде может быть надет гидрокостюм.

