Весна в Уэльсе можно узнать по цветущим подснежникам, колокольчикам и, конечно же, по аромату дикого чеснока. Эти ярко-зелёные листья покрывают тенистые леса и луга, а их можно использовать в кулинарии.
Если в самом Кардиффе найти это дикое лакомство непросто, то всего в нескольких минутах от города, рядом с деревней Таффс-Уэлл, есть лесная зона, где уже пробиваются первые побеги черемши.
Рядом со сказочным замком Кастелл-Кох простирается Форест-Фоур — древний лес, находящийся под охраной Лесной комиссии Уэльса. Это одно из лучших мест для прогулок в окрестностях Кардиффа.
Весной здесь можно увидеть цветущий дикий чеснок, окружённый колокольчиками и ветреницами. В лесу есть несколько пешеходных маршрутов, включая особо охраняемые природные территории. А после прогулки можно заглянуть в уютное кафе, где подают знаменитые хрустящие тосты.
Сезон сбора зависит от погоды, но в целом длится с марта по май. Если хотите запастись свежей зеленью, возьмите с собой ножницы и пакет.
Листья можно использовать для приготовления песто, добавлять в ризотто или к жаркому из баранины.
В Форест-Форе есть три основные тропы:
По пути можно встретить резные деревянные скульптуры, полюбоваться панорамными видами и даже увидеть старые шахтные выработки, которые со временем скрылись под густым лесом.
После прогулки по лесу стоит посетить Кастелл-Кох — настоящий сказочный замок XIX века, построенный на руинах средневековой крепости. Богато украшенные залы и готическая архитектура перенесут вас в другую эпоху.
Недалеко от замка находится Forest Tea Rooms — уютное кафе с камином, разномастной мебелью и летней террасой. Здесь можно насладиться вкуснейшими тостами, ароматным чаем и даже встретить павлинов, свободно разгуливающих по территории.
Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales, в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.