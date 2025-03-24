Весенний аромат Уэльса: маршрут для идеального дня

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Весна в Уэльсе можно узнать по цветущим подснежникам, колокольчикам и, конечно же, по аромату дикого чеснока. Эти ярко-зелёные листья покрывают тенистые леса и луга, а их можно использовать в кулинарии.

Фото: unsplash.com by Sven Schlager, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еловый лес

Если в самом Кардиффе найти это дикое лакомство непросто, то всего в нескольких минутах от города, рядом с деревней Таффс-Уэлл, есть лесная зона, где уже пробиваются первые побеги черемши.

Волшебный лес у замка

Рядом со сказочным замком Кастелл-Кох простирается Форест-Фоур — древний лес, находящийся под охраной Лесной комиссии Уэльса. Это одно из лучших мест для прогулок в окрестностях Кардиффа.

Весной здесь можно увидеть цветущий дикий чеснок, окружённый колокольчиками и ветреницами. В лесу есть несколько пешеходных маршрутов, включая особо охраняемые природные территории. А после прогулки можно заглянуть в уютное кафе, где подают знаменитые хрустящие тосты.

Как правильно собирать дикий чеснок

Сезон сбора зависит от погоды, но в целом длится с марта по май. Если хотите запастись свежей зеленью, возьмите с собой ножницы и пакет.

Как узнать дикий чеснок?

У него широкие, заострённые листья.

Если растереть лист между пальцами, он будет пахнуть чесноком.

Собирайте только листья, не выкапывайте луковицы, чтобы растение продолжало расти в будущем.

Листья можно использовать для приготовления песто, добавлять в ризотто или к жаркому из баранины.

Маршруты для прогулок

В Форест-Форе есть три основные тропы:

Семейная тропа со скульптурами.

Живописный маршрут, стартующий у парковки замка.

Тропа "Дракон", ведущая за Кастелл-Кох.

По пути можно встретить резные деревянные скульптуры, полюбоваться панорамными видами и даже увидеть старые шахтные выработки, которые со временем скрылись под густым лесом.

Загляните в замок Кастелл-Кох

После прогулки по лесу стоит посетить Кастелл-Кох — настоящий сказочный замок XIX века, построенный на руинах средневековой крепости. Богато украшенные залы и готическая архитектура перенесут вас в другую эпоху.

Где перекусить после прогулки

Недалеко от замка находится Forest Tea Rooms — уютное кафе с камином, разномастной мебелью и летней террасой. Здесь можно насладиться вкуснейшими тостами, ароматным чаем и даже встретить павлинов, свободно разгуливающих по территории.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales, в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.



