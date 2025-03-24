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Лучший прибрежный город Европы? Сплит готов удивить вас

2:17
Туризм

Если ищете идеальное место для уикенда, где сочетаются солнце, море и древняя история, то отправляйтесь в Сплит. Этот хорватский город, раскинувшийся на берегу Адриатики, предлагает не только живописные пляжи, но и настоящее путешествие во времени.

Сплитский собор в Хорватии
Фото: commons.wikimedia.org by Andres, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сплитский собор в Хорватии

Пляжи, в которые невозможно не влюбиться

Главная причина, по которой туристы со всего мира выбирают Сплит, — его великолепные пляжи. У каждого из них есть свой характер: от оживлённого Бачвице, где в пик сезона могут отдыхать более десяти тысяч человек, до уединённых уголков с кристально чистой водой.

Кроме того, Сплит — город, дружелюбный к владельцам собак. На пляжах Зньян и Кашуни есть специальные зоны для питомцев, оборудованные душевыми, урнами и местами для отдыха.

История, которой больше 1700 лет

Сплит — не просто курорт, а живой памятник истории. Основанный ещё в античные времена как греческая колония, город сохранил свою уникальную атмосферу. Здесь можно буквально прикоснуться к прошлому, гуляя по старым улочкам и заглядывая в древние дворцы.

Одной из главных достопримечательностей является дворец Диоклетиана. Легенда гласит, что римский император был настолько очарован этим местом, что решил построить здесь свою резиденцию. И, судя по красоте города, его выбор был более чем оправдан.

Климат, который радует

Если вам хочется солнца, но без изнуряющей жары, Сплит — идеальное место. Уже в апреле температура здесь достигает +20 °C, что делает его отличным вариантом для весеннего отдыха.

Признание на международном уровне

В этом году The Times включила Сплит в список лучших мест для отдыха в Европе. И это неудивительно — город сочетает в себе всё, что нужно для идеального уикенда: уникальную архитектуру, прекрасные пляжи и богатую историю.

Если вы ищете идеальный маршрут для поездки, которая оставит яркие воспоминания, добавьте Сплит в свой список. Здесь есть всё: атмосфера, море, история и настоящий средиземноморский дух.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

"Таймс" (англ The Times; переводится как "Времена") — ежедневная газета в Великобритании, одна из самых известных мировых газет. Газета выходит в печать с 1785 года. Многие газеты позаимствовали название у "Таймс", например, американская The New York Times, индийская The Times of India, южнокорейская The Korea Times.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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